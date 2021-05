Zum Fahren und Drin-Spiegeln: Lackierer verwandeln BMW in Chrom-Kunst – Es gibt handwerkliche Betriebe, die verrichten sehr gute Arbeit, bleiben damit aber im Schatten und geben sich bescheiden. Dann wieder gibt es Fachleute, die noch den Meter weiter gehen, Atemberaubendes vollbringen, Kunst gar – und das Ganze mit der Kamera für die Welt dokumentieren. Von einem dieser Teams haben wir euch schon öfter etwas präsentieren dürfen – und nach unserer unmaßgeblichen Meinung haben sie sich diesmal selbst übertroffen. Genießt die wohl einmalige Lack-Aktion.

Die Rede ist vom YouTube-Kanal des Betriebs „DipYourCar“. Wie unschwer am Namen zu erkennen, handelt es sich dabei um Experten für das Malen und Lackieren, genauer gesagt sind die Mannen spezialisiert auf extravagante Sonderanfertigungen und Tauchlacke. Schon öfter haben wir auf unserem kleinen Portal Videos aus ihrer Werkstatt verlinkt, Weltraum-Autos in superschwarz oder ein Fahrzeug, das in einen seine Farbe wechselnden „Stimmungsring“ verwandelt wurde.

Dass es sogar noch ausgefallener geht, beweisen die Experten von „DipYourCar“ mit diesem Projekt: Zum ersten Mal in der Geschichte ihres Unternehmens lackieren sie ein Auto in einem speziellen Chrom-Verfahren. Dafür haben sie sich von ihren Partnern vom Unternehmen KP mit den entsprechenden Farbpigmenten ausstatten lassen. Eine Wahnsinnsarbeit – die allerdings auch in einem Wahnsinnsauto resultiert: Einen solchen BMW habt ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nie in eurem Leben gesehen.