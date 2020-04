Vor laufender Webcam eines Reporters: Halbnackte Geliebte flitzt durch Stream – Jeder, der sich an eine Webcam setzt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass bei so einer Liveübertragung unvorhergesehene Sachen passieren können. Dies bekam nun auch ein spanischer Journalist zu spüren, der so eine Affäre preisgab.

Während Alfonso Merlos vor seiner Webcam als Gast in einem YouTube-Livestream eines anderen Pressevertreters sprach, lief im Hintergrund eine junge Frau durchs Bild – zwar mit einem Oberteil bekleidet, aber eben auch mit nacktem Unterleib.

Pikant: Es handelt sich dabei nicht um die Freundin des Journalisten.

Merlos war bis zu dem Punkt mit Marta López zusammen gewesen, einer Teilnehmerin der spanischen Version von „Big Brother“.

Sie bezeichnete die ganze Situation mit dem Video in einem Interview als „beschämend“.

Die Frau im Video ist Alexia Rivas, selbst Reporterin eines spanischen Magazins namens „Socialité“ und Instagram-Model:

In Spanien firmiert der Vorfall unter dem Namen „Merlos Place“: Ein Wortspiel, das im Englischen einerseits an die Wohnung von Alfonso Merlos sowie an die von Beziehungsdramen geprägte Soap Opera „Melrose Place“ anlehnt.

Wenig überraschend hat sich Marta López nun von Alfonso Merlos getrennt.