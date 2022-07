Eines der größten Dinge daran, Lehrer oder Vater eines Pubertierenden zu sein, ist das Bezeugen der ganzen seltsamen Balz- und Gruppenverhaltensweisen von Teenagern, denen man längst entwachsen ist. Gepriesen sei der Herr.

Apropos Teenager, Herr und preisen: Ein Twitter-Nutzer brachte es unlängst zu Ruhm im Netz. Er lieferte einen Live-Kommentar in den sozialen Medien dazu ab, wie sein Stiefsohn versuchte, ein Mädchen an der Mutter vorbei aus dem Haus zu schmuggeln…

Sein Live-Feed der Ereignisse ist so unterhaltsam und auf den Punkt, dass er mittlerweile als einer der größten Twitter-Wortwechsel in der Geschichte des Netzwerks bezeichnet wird.

Wir sparen uns weitere Worte und lassen eine direkte deutsche Übersetzung der Tweets von Nutzer „@DropsNoPanties“ darüber folgen, wie sein Stiefsohn das Mädel nach der heißen Nacht die Treppe runterzubekommen versucht:

No one in this house would have all white shoes... pic.twitter.com/u3naaNnkU3

11:00am central standard time... My wife (amazing wife) cleaning so hard core she doesn't even notice me standing behind her to take this pic... Music cranked all the way. Now's the chance.. will he see the opportunity?? pic.twitter.com/GqamyqbYmI