„Terroristenjagd“ im Dixie-Klo: Zehn Soldaten passen in ein Klohäuschen – Jeder, der schon mal auf einem Festival gewesen ist, weiß, dass man für Klohäuschen dankbar sein darf. Nicht nur wegen ihrer offensichtlichen Funktion, sondern auch, weil sie jede Menge spaßige Experimente erlauben. Eines davon ist der Versuch, so viele Leute wie möglich hineinzubekommen. Das sehen übrigens nicht nur wir so, sondern auch militärische Spezialkräfte, wie dieses Video zeigt. Diese Spezialisten der US Army brechen dabei jeden Rekord.

Es hat ein bisschen was von einem dieser Clownautos, die man aus US-Medien und Comics kennt: Ein winziges Auto fährt in der Manege vor, das gerade mal Platz für eine Person bietet – und gegen jede Vernunft kann Clown um Clown um Clown aussteigen, bis eine ganze Armee dasteht. So ist das auch mit den Klohäuschen in diesem Video:

Ein Platoon von Terroristenjägern trainiert „Breach and Clear“ – wobei die Klotür nach improvisierten Sprengfallen abgetastet wird. Dann verschwindet Mann um Mann in dem Häuschen, bis niemand mehr vor der Türe steht. Als wäre das nicht schon beeindruckend genug, führen die Soldaten Specialist (SPC) Cope, SPC Llewellyn, SPC Laster, SPC Schneider, PV2 Edwards, SPC Perritt, SPC Day, SPC Jones, SPC Valenzuela und ihr Anführer Sergeant Boey einen weiteren Mann ab:

Als „Terrorist“ tritt nämlich mit SPC Ruiz schließlich Mann Nummer 11 aus der randvollen Kabine …