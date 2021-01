Wer kennt das nicht: Der Feierabend rückt mit großen Schritten näher, doch es gibt immer noch einiges zu tun und die Uhr tickt gnadenlos. Es ist Freitag, absolut keine Lust auf Überstunden, doch die Arbeit muss getan werden. Wir können nur so viel sagen: Hätten wir Kollegen wie den Mann aus diesem Video statt unseres Praktikanten Karl, wären wir freitags entspannter…

Wo wir gerade von Karl sprechen, wo steckt der eigentlich und wieso muss ich schon wieder Texte zu YouTube-Videos tippen!? Na gut, egal, der wird später bestraft. Zurück also zum Inhalt: Wir sehen hier einen Mann in Sicherheitsweste, an dessen Arbeitsgeschwindigkeit und Präzision sich jeder der Kollegen des Verfassers dieser Zeilen mal ein Beispiel nehmen dürfte. Ja, auch du, Rolf.

Der gute Mann verlegt Pflastersteine in einem Tempo, dass einem schwindlig wird. Absoluter „Beast.Mode“. Das Ganze hat eine beinahe hypnotische Qualität, der man sich einfach nicht entziehen kann. Gäbe es mehr Menschen, die so motiviert und zugleich gekonnt arbeiten, diese Welt wäre wohl ein besserer Ort.

Wenn ihr uns jetzt entschuldigen würdet: Jemand muss Karl suchen, es ist (wahrscheinlich) Freitag, wenn ihr das hier lest – und wir wollen nach Hause.