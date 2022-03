Wenn es einen absoluten Videoklassiker aus deutschen Landen gibt, dann ist es ja wohl 'Staplerfahrer Klaus'. Dieses mit viel Liebe zum Detail kreierte vermeintliche Lehrvideo hat wohl jeder über 30 mit den Worten „Das musst du sehen!“ bereits einmal vorgeführt bekommen, was üblicherweise in den ersten Minuten – so denn niemand gespoilert hat – für ehrliche Verwirrung sorgte.

Doch das ist nichts anderes als ein Gütesiegel dafür, wie gut die Nummer gemacht wurde und den Ton real existierender berufsgenossenschaftlicher Lehrfilme über Arbeitssicherheit und Unfallverhütungsvorschriften trifft. Tja, bis dann was schiefgeht.

Die Macher des Kurzfilmes heißen übrigens Stefan Prehn und Jörg Wagner. Klaus wird von dem Schauspieler Konstantin Graudus verkörpert und gedreht wurde das Ganze auf einem Firmengelände in Buchholz in der Nordheide.