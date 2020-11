Spaß mit Küchenhelfern: Mann startet Backpulver-Riesenraketen – „Wer will guten Kuchen backen, der muss haben …“ Ach Klappe, Kinder-Liedgut. Backpulver, das muss man haben. Schluss mit den ollen Kamellen und Geträller aus dem vorletzten Jahrhundert. Man braucht vor allem ein gutes Backtriebmittel, damit das Resultat am Ende nicht bloß süßer Zement mit Zitronenguss ist. Da hilft sonst auch der ganze „gele“ Safran nix. Dass es Backtriebmittel heißt, kommt dabei nicht von ungefähr – wie dieses Video mit Backpulver-Raketen beweist.

Denn der nützliche Küchenhelfer treibt nicht nur Teige auf und sorgt so für das nötige Volumen von Backwaren, er treibt auch an. Hinter dem Namen verbirgt sich eine CO2-Quelle, meist Natron oder Kaliumhydrogencarbonat. Zusammen mit in dem Tütchen ist ein Säuerungsmittel, etwa Weinsäure. Die Kontrahenten werden durch einen weiteren Stoff, in der Regel eine Form von Stärke, getrennt gehalten.

Die Stärke zieht Wasser an, verhindert, dass sich die beiden anderen Stoffe vereinen können. Tun sie es doch und ist dann noch Wärme im Spiel, kommt es zur Reaktion und Kohlenstoffdioxid entsteht.

Mit so einer Entstehung von Gasen lassen sich aber eben noch ganz andere Sachen veranstalten, vor allem, wenn sie rasch und explosionsartig erfolgt. Der YouTuber Nick Uhas belegt dies auf seinem Kanal auf unterhaltsame Weise mit den Raketen, die er mit dem Zeug in entsprechender Menge und Essig statt Wasser „zündet“. So kann man das natürlich auch machen. Dafür braucht man auch keine „sieben Sachen“.