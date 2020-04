Spaß in Zeiten von Corona: Frauentausch-Visionär zeigt, wie man Klopapier spart – Die Zeiten sind hart und werden noch härter. Nicht nur während der Coronakrise machen und machten uns Hamsterkäufer zu schaffen, die an sich raffen, was sie in ihre gierigen Finger bekommen. Man nehme nur die eklatante Abwesenheit von Toilettenpapier in vielen Märkten während der Corona-Pandemie. Gut, wenn es in solch düsteren Zeiten jemanden gibt, der Abhilfe schafft. So wie der Held aus diesem Video. Ein Visionär, der seiner Zeit weit voraus war.

Bevor uns jetzt jemand den Kopf abreißen will und die Kommentarsektionen vor Zorn explodieren: Wir sind uns des Ernstes der Lage mehr als bewusst, wie eine Unzahl von seriösen Berichten und ernst gemeinten Gesundheitstipps auf unserem kleinen Portal nachdrücklich beweist. Niemand in unserer Redaktion will die Corona-Toten verspotten oder den Ernst der Lage verharmlosen, ganz im Gegenteil. Doch es gilt: Um harte Zeiten wie die der Coronakrise zu überstehen, braucht es eben auch einen Sinn für Humor.

Darum fanden wir auch diesen Beitrag aus dem RTL-2-Format „Frauentausch“ recht passend – und unzählige Kommentare im Netz unter dem Video geben uns Recht. Wenn ihr lernen wollt, wie man Toilettenpapier spart, müsst ihr diesen Beitrag eines echten Visionärs erleben. Der zeigt euch, wie man mit einer Rolle Klopapier über Monate über die Runden kommen kann. Man braucht nur eine gewisse niedrige Ekelgrenze. Wahrhaftig, der Erretter der Menschheit war uns schon lange wiedergeboren und keiner hat's gemerkt … Danken wir ihm und lasset ihn uns preisen!