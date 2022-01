Slapstick-Video am Ski-Ort: Dramatische Szenen auf vereister Treppe – Des einen Freud ist des anderen Leid. Selten wurden diese Worte offenbarer als in dem nun folgenden Video. Während sich im Vordergrund nichts als Enthusiasmus abspielt, verwandelt sich der Hintergrund in die Bühne dramatischer Szenen – oder wie der Videotitel es selbst ebenso pointiert wie nicht ernst gemeint formuliert: „Im Hintergrund kämpft eine um ihr Leben!!!“

Es ist ein Video wie man sie in seinem Leben je nach Alter Tausende oder gar Abertausende Male gesehen hat: Eine enthusiastische Moderatorin steht winterlich gekleidet an einem Wintersport-Zentrum, fröhlich-unaufdringliche Düdelmucke plätschert aus dem Off aus den Boxen. Ein strahlendes Lächeln, ausgebreitete Arme und aufrichtig enthusiastisch, so verkündet die mutmaßliche Sprecherin des Skigebiets oder Resorts vor Ort ihre frohe Botschaft:

„Guten Morgen Skifahrer- und Snowboarder! Über Nacht haben wir einen weiteren Zoll Schnee erhalten!“

Sie fährt fort: „Bislang haben wir in dieser Woche 16 Zoll natürlichen Schnee gekriegt, die Bedingungen sind gerade fantastisch. Wir erwarten in den nächsten paar Tagen ein paar echt niedrige Temperaturen (!) und unser Schneemacher-Team ist bereit, seine Schneekanonen klarzumachen und sich keine Gelegenheit entgehen zu lassen!“ Ein gutes Stichwort:

Auch das Schicksal lässt keine Chance aus, unbedarfte Naturen vor laufender Kamera rein zufällig auf ewig als Meme in die Annalen des Internets einziehen zu lassen: Denn während die begeisterte Moderation läuft, achte man auf die Dame rechts im Bild in der violetten Thermojacke: Ahab gleich, der sich zur letzten Jagd seines Lebens gegen den weißen Titanen Moby Dick rüstet, steht sie vor der Bezwingung ihrer eigenen Nemesis:

DER. VEREISTEN. TREPPE-EPPE-EPPE-EPPE …“ (langes Echo)