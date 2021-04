Schmerzfrei wie Jackass: Steve-O kippt sich Chili-Soße ins Auge – Selbst unter den ebenso schmerzerprobten wie erwiesenermaßen verrückten Mitgliedern der „Jackass“-Truppe nimmt er in Sachen Masochismus und Wagemut eine Sonderstellung ein: Steve-O, Stuntman und selbsternannter „Idiot von Beruf“. Was der Kerl in seinem Leben vor und jenseits der Kamera alles über sich ergehen ließ, auch für einen eigenen YouTube-Kanal, würde sonst niemand mit sich veranstalten (lassen). Man nehme etwa dieses Interview, bei dem er sich Chilisoße ins Auge kippt.

Der scharfe Begleiter zu Wings und Co. steht nicht aus Zufall beim Gespräch – schließlich ist Steve-O zum zweiten Mal zu Gast in der Webshow „Hot Ones“. Das erfolgreiche Format gehört zum YouTube-Kanal „First We Feast“ – im Laufe seiner Geschichte waren etliche Stars aus Film, TV, der Online- und Musikwelt zu Gast. Das Prinzip erklärt sich dabei simpel: Wie in vergleichbaren Formaten machen die Stars etwa PR für einen kommenden Film, ein Album, Buch oder was auch immer und plaudern in der Show.

Weniger pouläre Gäste sitzen da, weil sie interessante Leute sind – am Ende läuft es bei allen auf das Gleiche hinaus: Während der Interviewer Fragen stellt, genießen die beiden Gesprächsteilnehmer Hot Wings, der Interviewpartner antwortet nebenher. Essen und Genuss wechseln sich ab. Das Problem an der Sache ist: Die Chilisoßen eskalieren mit jedem Hähnchenflügel, die Köpfe werden roter, der Wunsch nach einem Glas Milch zum Löschen stärker, kurz: Immer gnadenloser sind die Scoville-Zahlen, die den Schärfegrad angeben.

Steve-O, der aus seiner langen Karriere erzählt, berichtet in dieser Folge nebenher, wie es sich anfühlt, wenn vom Kopf aus ein Golfball abgeschlagen wird. Nicht nur wegen des Finales ist die Episode also sehenswert – denn dort findet der „professionelle Idiot“ einen Verwendungszweck für die scharfe Soße, bei dem nicht nur Augenärzte die Hände über dem Kopf zusammen schlagen dürften …