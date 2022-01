Netzvideo-Klassiker: Deutsche Handwerker vs. polnische Handwerker – Das goldene Handwerk. Niemand kommt ohne aus, es hält den Motor unseres Alltags am Laufen – im übertragenen Sinne wie auch ganz praktisch. Klar, dass nahezu jeder handwerkliche Beruf, von denen viele in ihren Traditionen bis auf die Zünfte des Mittelalters zurückgehen, auf eine Vielzahl von Geschichten verweisen kann.

Man nehme nur die Vielzahl der Kurzfilme, Komödien und Sketche über Handwerker-Klischees, denen oft mehr als ein Körnchen Wahrheit anhaftet. Dieser Video-Klassiker ist so etwas wie die Mutter von allem.

Nicht zwangsläufig historisch, davor gab es so einiges mehr an Material zu dem Thema – doch in Sachen Bekanntheit dürfte gefühlt allerhöchstens noch der lustige Kurzfilm „Staplerfahrer Klaus“ aus den 90er Jahren mit diesem Meilenstein mithalten können. In gerade einmal 9 Minuten und 35 Sekunden wird uns hier ein Beitrag geliefert, der nach Meinung des Verfassers zu Recht Kultstatus genießt.

Was mancher nicht ahnen mag: Das ist Kabarett.

Verantwortlich dafür zeichnet der erst unlängst mit dem deutschen Kleinkunstpreis geehrte Kabarettist Thomas Freitag, der insbesondere in den 80er Jahren einige prominente Beiträge in den Öffentlich-Rechtlichen lieferte. So war Freitag etwa regelmäßig in Fernsehsendungen zu sehen, unter anderem im berühmten „Scheibenwischer“. Mitte der 80er erhielt er ein eigenes Satireformat in der ARD, mit dem er unter anderem Medien und ihren Vertretern den Spiegel vorhielt.

Für die meisten dürfte der wohl bekannteste Beitrag von Thomas Freitag jedoch der Programmauszug „Vergleichsstudie über die unterschiedliche Arbeitsweise von deutschen und polnischen Handwerkern“ sein – ein kurzweiliger Kultklassiker, der durch die heutige Beliebtheit von Netzvideos wohl für alle Zeiten konserviert sein dürfte. Falls ihr dieses Meisterwerk über politisch höchst unkorrekte Stereotypen noch nie vernommen habt, ist es nun allerhöchste Zeit, wie wir finden.