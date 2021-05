Kurioses-80er Video über Arbeits-Sicherheit: „Staplerfahrer Klaus“ mit Bulldozern – Arbeitssicherheit ist ein großes Thema, egal, in welchem Beruf. Unfälle in der Industrie und im Handwerk inspirieren Unternehmen daher seit vielen Jahren zu Lehrvideos, was alles schiefgehen kann – und was man deswegen tunlichst im Arbeitsalltag vermeiden sollte. Einige dieser Lehrfilme sind (unfreiwillig) höchst unterhaltsam. So wie dieses Exemplar.

„Shake Hands with Danger“ heißt dieser Streifen, der mindestens so unterhaltsam ist wie der berühmte „Staplerfahrer Klaus“, allerdings zu seiner Zeit im Gegensatz zur deutschen Persiflage durchaus ernst gemeint war. Verantwortlich dafür zeichneten im Jahre 1980 Caterpillar, die einen Film über Arbeitssicherheit für Fahrer von Bulldozern, Baggern und Radladern haben wollten. Dafür heuerten sie ein Unternehmen namens Centron an.

Centron, spezialisiert auf solche Filme (man drehte dort über 400), hatte wiederum einen Regisseur namens Harold „Herk“ Harvey in seinem Portfolio – und dieser Mann, der beim Theater gelernt hatte und heute neben vorliegendem Streifen noch für den Independent-Horrorfilm „Tanz der toten Seelen“ bekannt ist, verlieh dieser Anleitung für Arbeitssicherheit mit schwerem Gerät seinen ganz eigenen Regie-Touch – inklusive des Einsatzes eines Songs namens „Shakes Hands with Danger“ … der Geschichte eines Mannes namens Dreifinger-Joe.

Das Resultat ist nicht nur ein Ausflug in eine gar nicht mal so entfernte Zeit, die dennoch so ganz anders ist als die unsere – sondern vor allem auf unfreiwillige Weise so wunderbar unterhaltsam: Wenn Personal, das weder geeignet ist, noch die richtigen Handgriffe beherrscht, wenn es um Bulldozer geht, mit tonnenschwerem Gerät loslegt, wird es unschön – und immer genau dann erklingt ein Gitarrenriff. Ein großer Spaß!

Quelle: imdb.com