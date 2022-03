Heute haben wir für euch ein kleines Rätsel vorbereitet. Wir zählen gleich ein paar Dinge auf, die im folgenden Video versteckt sind, und ihr müsst sie finden. Klingt eigentlich ganz einfach, oder? Wie ihr sehen werdet, ist es das aber natürlich nicht. Wir würden einfach mal titten … äh, tippen, ihr findet drei der aufgezählten Dinge. Wenn überhaupt. Los geht’s:

Ein Flaschenöffner

Ein paar Ofenhandschuhe

Eine Schale mit gewürzten Erdnüssen

Ein gemaltes Bild

Ein durchsichtiger Plastikschlauch

Ein paar Dollarscheine

Eine Dose Guinness

Eine Flasche Rum

Ein Glas mit Kleingeld

Ein Handtuch

Einen Tisch

Sinn und Verstand

Okay, Letzteres ist etwas schwer, deshalb helfen wir an dieser Stelle ausnahmsweise mal: Auf ihrem YouTube-Kanal präsentiert uns die sympathische Vloggerin Piper Blush ihre Lieblingsrezepte, Tipps und Tricks rund um die Küche und was sie sonst noch so alles aus ihrem, nach eigenen Angaben „außergewöhnlichen“, Leben für erwähnenswert hält.

Im aktuellen Fall testet Piper für uns das mobile Bierzapfsystem „Fizzics“, mit dem ihr Bier aus handelsüblichen Dosen zapft. Aber schmeckt es aus dem Gerät denn nun wirklich besser, als wenn man es einfach aus der Dose schlürft? Piper verrät es uns, die sich als Kanadierin ja quasi von Geburt wegen dem Bier sehr verbunden und damit als Fachfrau qualifiziert fühlt.

Mehr Hilfestellung gibt es von unserer Seite her nicht. Den Rest müsst ihr alleine finden. Die Zeit läuft aaaaaaab … jetzt!