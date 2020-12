Kultiges Schwarzweiß-Video aus Deutschland: Bierpreiserhöhung – „eine Schweinerei“! – Es wird wohl das ewige Schicksal der deutschen Kult-Kapelle Die Kassierer rund um Sänger „Wölfi“ sein, dass man sie für Einleitungen dieser Art hernimmt. Doch was sollen wir auch machen, der Titel wie auch das Thema des Songs „Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist“, geben einfach die perfekte Einleitung für dieses höchst unterhaltsame Video her. Das zeigt, dass früher alles eben auch nicht besser war …

Was wir hier sehen, ist ein Clip aus dem ORF, genauer gesagt aus einer „Panorama“-Sendung vom 18. Dezember 2011. Erwähnt zumindest die Videobeschreibung, darauf sei an dieser Stelle verwiesen. Jedenfalls geht es in dem kurzen Video um besagte „Bierpreiserhöhung“ aus dem Titel dieses Texts. „Panorama“ zeigt dabei einen Einspieler aus längst vergangenen Tagen in Schwarz-Weiß.

Darin befragt ein Reporter österreichische Leute nach ihrer Meinung dazu, dass ihr Bier künftig teurer werden wird. Die erste der Antworten lässt dabei wenig Spielraum für Mutmaßungen und stellt klar: „Ja, was soll ich davon halten? Irgendwie ist das eine Schweinerei, möchte ich Ihnen sagen. Weil das ist Einzige, was wir Arbeiter haben, was uns Vergnügen bereitet, nicht wahr? Ein Bier!“ Deutliche Worte.

Der Reporter fragt: „Ja glauben Sie Grundnahrungsmittel?“ Auf die Antwort, die er erhält – und jene, die ihr von anderen Männern und einer Frau noch folgen werden, dürft ihr gespannt sein. Sagen wir es mal so: Wer behauptet, die Leute wären nur heutzutage dauernd so geladen, sollte weniger Bier trinken – und selbsternannte Tugendwächter hatte es damals genau so. Wir sagen nur: Gebt euch den Blues Brother vom „Kampfbund gegen Alkoholmissbrauch“.