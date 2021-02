Internet-Klassiker: Mann zündet Hecke an, seine Frau flippt aus – Heute möchten wir uns in unserer kleinen Nostalgie-Ecke einem echten Klassiker des Internets widmen, der einfach nicht in Vergessenheit geraten darf. Es muss so im April 2019 im niedersächsischen Hollenbeck gewesen sein, als ein Mann, der als Herr Schmidt in die digitalen Annalen eingehen sollte, entschied, im Garten ein wenig Gestrüpp abzufackeln.

Einfach mal das Feuer die Arbeit machen lassen. Brandrodung quasi. Klappt woanders ja auch. Allerdings hat Herr Schmidt wohl nicht damit gerechnet, dass der Wind die Flammen zusätzlich anfacht. Mal ganz abgesehen davon, dass die Sinnhaftigkeit des Vorhabens angezweifelt werden darf. Immerhin geht da hoch stehendes, trockenes Schilf in Flammen auf. In der Nähe einer Hecke, wohlgemerkt, die bekanntlich ja auch ganz gut brennen.

Während Herr Schmidt sich mit den Händen in den Taschen in aller Ruhe an den Früchten seines Werkes ergötzt, springt das Feuer – Überraschung – über. Warum Herr Schmidt an dieser Stelle nicht bereits einschreitet, bleibt eines dieser ewigen Rätsel des Lebens.

Aber zum Glück ist Herr Schmidt nicht alleine. Es gibt ja noch eine Frau Schmidt, der wir dieses denkwürdige Zeitdokument übrigens zu verdanken haben. Denn sie ist diejenige, die das Unglück mit ihrem Handy filmt und dabei wie eine Alarmanlage zu plärren beginnt.

„Du weißt, dass meine Tanne gerade abbrennt, ne?!“

Von seiner Frau aus der Lethargie gerissen, wird Herr Schmidt endlich aktiv. Unter dem Spott der Gattin, organisiert er einen kleinen Feuerlöscher, der mit Blick auf das schon längst lodernde Inferno etwas lächerlich wirkt.

Währenddessen steigert sich Frau Schmidt in dem gleichen Maße, wie die Flammen sprießen, in ihre Rage hinein, anstatt dem mittlerweile panisch umherlaufenden Mann zu helfen. Dramatische Ereignisse, keine Frage, aber auch der Amboss, auf dem legendäre Sätze wie: „Hast du Gase eingeatmet?“ und „Sach ma, bist du nur noch krank?“ geschmiedet wurden.

Und während man sich den Clip so anschaut, beginnt man mit Blick auf das Gebölke seiner Frau das anfängliche Phlegma von Herrn Schmidt ein wenig zu verstehen. Wer weiß, was er in diesem Moment in den Flammen so alles gesehen hat …

Die Nummer ging übrigens glimpflich aus. Medienberichten zufolge ging weder bei der Feuerwehr noch bei der Polizei ein Notruf ein. Allerdings kam es in Hollenbeck am 23. Juli 2020 abermals zu einem Heckenbrand, der diesmal von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Ob Herr Schmidt da wohl wieder seinen Garten hübsch machen wollte?