Wir durchforsten das Netz und finden beeindruckende Bilder von einem Mann, der seinen Bagger mithilfe seines Baggers auf dem Tieflader parkt. Ihr seid nicht beeindruckt, ihr fahrt selbst Bagger. Wir verstehen das. Wir zeigen euch einen LKW-Fahrer, der „like a boss“ seine Fracht mithilfe seines Lasters auf eben diesen verlädt. Ihr seid nicht beeindruckt, ihr fahrt selbst Laster. Wir verstehen das. Nun sollten aber mal alle Hubschrauberpiloten unter euch ganz genau hinschauen.

Denn, wenn ihr bei dem, was der Typ mit seiner Rotormaschine hier abzieht, nicht wenigstens ein bisschen beeindruckt seid und immer noch „Kinderspiel“ sagt, wissen wir nicht, was wir noch für Helden der Berufswelt ausgraben sollen. Wie der gute Mann in Oregon die riesigen Tannenbaumbündel mit seinem Helikopter unter Ausnutzung von Schwungmasse und Fliehkraft auf Anhänger verlädt, zieht einem wirklich die Schuhe aus.

Kinderspiel, irgendwer?