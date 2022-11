Gute-Laune-Video: Tanzende Bauarbeiter gehen viral – In den Weiten des Internets gibt es tagein tagaus jede Menge Videos auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, die uns trotz all der Widrigkeiten auf der Welt ein Lächeln ins Gesicht zaubern. So wie ein aktuelles Video auf TikTok, das derzeit richtig viral geht.

Die Rede ist von tanzenden italienischen Bauarbeitern, die für mächtig gute Laune im Netz sorgen und mittlerweile über irre 39 Millionen Aufrufe feiern können. Die Begeisterung ist riesig, was auch die rund 45.000 Kommentare unter dem Video zeigen, welche die hüftschwingenden Jungs durchweg abfeiern.

Handwerker stehlen Profi-Tänzerin die Show

Gepostet hat dieses TikTok-Video die 22-jährige italienische Tänzerin Claudia Laruccia. Nicht ahnend, dass dieses Video daraufhin richtig steil gehen würde. Entstanden ist der Clip während der Dreharbeiten für einen Werbespot des italienischen Telekommunikationsunternehmens „Tiscali“. Allerdings hat der Spot um Welten nicht die Reichweite erzielt, wie der kurze überaus amüsante TikTok-Clip.

Witzigerweise stehlen den italienischen Handwerker mit ihrer Tanzeinlage sogar der Profi-Tänzerin Claudia Laruccia die Show. Aber genug der Worte, schaut euch den Bauarbeiter-Dance an und holt euch eure heutige Dosis Freude nach Hause.

Nachfolgend haben wir noch das YouTube-Video für euch mit den Bauarbeitertanzbären im eigentlichen Werbeclip.