Glorreich beim Tanken gescheitert: Frau findet 3-mal in Folge den Tank-Deckel nicht – wer sich einen neuen oder gebrauchten Wagen gegönnt hat, bei dem der Tank auf der anderen Seite als beim Vorgänger sitzt, kennt das Problem vielleicht: Bei den ersten zwei, drei Mal Tanken fährt man schon einmal von der falschen Seite an die Säule heran. Wir vermuten, dass in diesem Video ein ähnlicher Hintergrund für die Verwirrung der jungen Frau sorgte, die das mit der richtigen Seite partout nicht hinbekam. Nur, wenn es so sein sollte: Warum klappt es dann immer noch nicht, wenn sie den Wagen an die nächste Säule fährt?

Was also tut die Heldin unseres Clips? Sie stellt ihren Wagen naturgemäß um – schließlich muss man ja von der anderen Seite an den Tankdeckel herankommen. Doof nur, dass sie ihr Auto wieder mit der falschen Seite an die gegenüberliegende Säule stellt. Auch so wird es also nichts mit der Betankung. Erst einmal an der Zapfsäule angekommen, ist diese Erkenntnis ihrerseits im Video körpersprachlich deutlich auszumachen.

Was also passiert? Erneut wird die Maske aufgesetzt und der Gurt angelegt – und es wird für den dritten Tankversuch eine andere Säule angefahren. Erneut parkt sie die Beifahrerseite ohne Tankdeckel an der Säule. Sehr zur Erheiterung des Zuschauers. Nun bleibt nur … Doch ihr ahnt es bereits …

Auch „Ozzy Man“, der für seine unterhaltsamen YouTube-Videos bekannt ist, bei denen er alltäglichen Blödsinn moderiert wie ein Profi-Fußballkommentator, läuft bei diesem Meisterwerk von einem Netzfund hörbar zur Hochform auf. Oder wie er selbst in dem Clip sinngemäß übersetzt verkündet: „Sie ist doch Amerikanerin – wäre sie Australierin, hätte sie gerade einen Bombenjob gemacht und die richtige Säule gehabt. […] Kann nicht jemand Oprah dazu bringen, der Frau einen Tesla zu kaufen?“

Dem ist wenig hinzuzufügen.