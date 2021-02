Deepfake: Sly und Arnie in „Stiefbrüder“ – Diese sogenannte „Deepfake“-Nummer ist eine ebenso faszinierende wie beängstigend gut funktionierende Technik der Bildbearbeitung. Vereinfacht erklärt, geht es dabei um das Verändern von Medienmaterial unter Einsatz künstlicher Intelligenz, um erschreckend realistisch wirkende Fälschungen weitgehend autonom zu erzeugen. Besonders beliebt ist dabei das „face swapping“.

Wie der Name schon verrät, lässt sich dabei das Konterfei von Personen auf Fotos oder in Filmen durch das generierte Gesicht einer anderen Person ersetzten. Wie das Netz nun mal so ist, kamen natürlich recht schnell Deepfake-Pornos auf, in denen unter anderen explizite sexuelle Handlungen mit „Wonder Woman“ Gal Gadot oder „Black Widow“-Darstellerin Scarlett Johansson gefälscht wurden.

Da mittlerweile auch Stimmen und sogar Körperbewegungen „gedeepfaket“ werden können, ist das Ganze verständlicherweise ein ziemlich heißes Eisen mit ordentlich Zündstoff, sodass es seitens der Politik und Industrie bereits Bestrebungen gibt, die Nutzung von Deepfakes einzuschränken und ihre unerlaubte Erstellung unter Strafe zu stellen.

Dass sich damit aber auch durchaus amüsante Ergebnisse erzielen lassen, beweist das folgende Video, in dem die Gesichter der Originaldarsteller der Komödie „Stiefbrüder“, Will Ferrell und John C. Reilly, durch jene von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger ersetzt wurden.

Wir persönlich finden, dass der alberne Streifen aus dem Jahr 2008 – in dem zwei äußerst infantile Männer Anfang 40 durch eine Hochzeit der Eltern plötzlich wie Brüder unter einem Dach leben müssen – dadurch enorm an humoristischer Klasse gewinnt.

Quelle: wikipedia.org