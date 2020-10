Corona-Sketch: Social Distancing an der Bushaltestelle – 2020, du bist ein echter Unsympath. Ja, gemessen an einigen der härtesten Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte, voller Krieg, Gewalt und vollkommen unkontrolliert wütender Pandemien bist du für viele noch vergleichsweise zu managen. Doch bist du nun mal für uns jetzt gerade hochaktuell. So sehr, dass du Sketche wie diesen hier inspirierst. Denn in schwierigen Seiten hilft Humor bekanntermaßen am besten.

Dieser kleine Clip hört stilecht auf den Namen „Social Distancing“ und spielt irgendwo in der nordeuropäischen Provinz, mitten im Nirgendwo. Seine beiden Hauptdarsteller: ein junger Mann im Trainingsanzug und ein älterer Herr, der eine Tüte Tortilla-Chips bei sich trägt. Ersterer steht an einer menschenleeren Bushaltestelle und wartet, Letzterer trifft ebenfalls dort ein.

Selbstverständlich hält der Senior Abstand, er möchte sich schließlich nichts einfangen und auch den anderen Wartenden nicht anstecken. Doch dann klingelt das Smartphone des jüngeren Mannes. Dessen Reaktion fällt drastisch aus, so geschockt, dass ihm fast der Kaugummi aus dem Mund fällt, nimmt er den Anruf entgegen. Sekunden später beginnt er haltlos zu schluchzen.

Doch was hat er erfahren? Welche Hiobsbotschaft wurde dem Guten mitgeteilt? Das möchten wir an dieser Stelle nicht verraten, sonst ist die ganze Pointe hin. Seht – und schmunzelt – einfach selbst.