Mann dokumentiert täglichen Wahnsinn in der Deutschen Bahn – Vermutlich wird so ziemlich jeder, der jemals in seinem Leben mit der Bahn gefahren ist, zu dem folgenden Video mindestens eine selbst erlebte Geschichte beitragen können, dokumentiert es doch den täglichen Wahnsinn in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Man muss sich nur mal vorstellen, wie viele Stunden da an Material zusammenkämen, wäre jeder so geistesgegenwärtig, den geistigen Bodensatz jedes Mal mit dem Smartphone für die Nachwelt festzuhalten, den so manche Fahrgäste Tag um Tag auftürmen. In der Masse könnten da wohl nur Pornos mithalten.

Der Macher des Clips – ein sympathischer norddeutscher Jung namens Malte Zierden – hat jedenfalls schon so einiges zusammengetragen, und entführt uns mit einem Zusammenschnitt in eine mitunter verstörende Welt verbalen Durchfalls, vulgären Balz-Gehabes und routinierter Rücksichtslosigkeit, rund um das niedersächsische Städtchen Delmenhorst.

Dabei stellt sich immer wieder die Frage, ob die Menschen einfach vergessen, dass so ziemlich jeder mithören kann, es ihnen vollkommen egal ist, oder man am Ende gar gehört werden will. Ein sonderlich intimer Raum ist so ein Abteil nämlich nicht, und ob man unbedingt seine kruden Theorien in Sachen Sexualität mit fremden Menschen teilen muss, so wie es zum Beispiel die enthemmten Prachtburschen zu Beginn des Videos tun, sei einfach mal dahingestellt.

Einfacher gestaltet sich die Klärung des Sachverhaltes natürlich im Falle von sturzbetrunkenen Partyopfern, denen bekanntlich alles scheißegal ist und für die Anstand eine Station darstellt, an der sie erst am nächsten Tag wieder einsteigen.