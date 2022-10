Absolutes Lach-Chaos war die Folge: TV bringt Leute mit seltsamer Lache zusammen – Eine Kettenreaktion kann verheerende Auswirkungen haben. Im folgenden Video erleben wir hingegen eine Kettenreaktion der unterhaltsamen Art. Achtung: Eine gewisse Grundgefahr besteht dennoch. Nämlich jene, dass ihr euch an dem geradezu infektiösen Gelächter in diesen bewegten Bildern regelrecht ansteckt. Denn für eine Fernsehsendung hielt man es für eine gute Idee, gleich mehrere Gäste mit einer ganz besonderen Lache einzuladen. Nicht klicken, falls ihr gerade etwas im Mund habt.

Das französische Format „C'est Mon Choix“ sendete laut „LADbible“ eine Folge mit dem Titel „mon rire ne passe pas inapercu“. Zu Deutsch in etwa: „Mein Lachen bleibt nicht unbemerkt“. Jeder geladene Gast, der auf der Bühne dieses Format auf einem Stuhl Platz nahm, hat eine Lache, die wohl mit Recht als höchst unverkennbar bezeichnet werden darf.

Worum es in dem Format geht, lässt sich selbst mit Sprachkenntnissen in Französisch kaum ermitteln.

Denn die live vor Publikum stattfindende Show versinkt bereits binnen kürzester Zeit in einem unterhaltsamen Chaos – den kuriosen Lachern sei Dank. Wir haben jemanden auf der Stage, der wie eine Hupe klingt, eine Frau, die wie ein Schwein grunzt, wenn sie lacht, während andere der Gäste Kreischlaute des Vergnügens von sich geben. Das unterhaltsame „Problem“ an der Sache:

Beim Erzählen ihrer Geschichten fängt eine der Personen kurios zu lachen an – was wiederum die anderen ansteckt und zum Lachen bringt – was wiederum die anderen ansteckt und zum Lachen bringt – was wiederum die anderen ansteckt … und so weiter bis in alle Ewigkeit. Auch Moderatorin Évelyne Thomas wird von dem Lachchaos mitgerissen. Bereits im März 2022 landeten die Bilder im Netz, wurden seitdem mehr als 5,6 Millionen Mal angeklickt und 400.000-mal retweetet.

„Witziger“ Pro-Tipp: Zeigt das Video doch mal jemandem, der gerade eine unerfreuliche Rippen- oder Weisheitszahn-OP hatte …

