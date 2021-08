Viele von euch kennen ihn mit Sicherheit schon und auch alle anderen werden sich bald in Ehrfurcht vor ihm verneigen! Denn Master Ken avanciert nicht umsonst allmählich zu einer wahren Berühmtheit in Sachen Kampfsport! Er und seine Schüler unterhalten die Internetgemeinde schon seit längerem mit diversen 'Enter the Dojo'-Videos auf YouTube, so dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Master Kens stählerne Faust auch auf MANN.TV der schlechten Laune was aufs Maul haut!

Heute führen uns Master Ken und sein bemitleidenswerter Sparringpartner Todd eine ganz besondere Kampftechnik vor, die nur erlernen kann, wer auf der Spitze des Himalayas auf einer Zehenspitze balancierend und über seine inneren Dämonen sinnierend tagelang meditiert. Also, zumindest stellen wir uns das so in der Art vor.



Oder aber man geht nach Albuquerque im Bundesstaat New Mexico und wird Schüler des mächtigen Master Ken, dem wohl größten Meister des Ameri-Do-Te, den es jemals gab! Wem das zu weit weg ist, der muss sich anhand der Videos eben selber beibringen, wie man beim Gegner 100 Treffer in nur einer Sekunde landet. Denn ein geringeres Ziel kann es nicht geben, wenn man sein möchte wie er: der große Master Ken!