Zwölf Kilo Cannabis: Betrunkener Drogenkurier versaut Lieferung – Man muss wohl selbst kein Straftäter sein, um zu wissen, dass es zu den Grundlagen krimineller Machenschaften gehört, dabei möglichst unauffällig vorzugehen. Einem 19-Jährigen aus dem rheinland-pfälzischen Kaiserslautern hatte das aber wohl keiner gesagt – ebenso wenig, dass man sich als Drogenkurier nicht unbedingt betrunken ans Steuer setzen sollte. Und so kam schließlich eines zum anderen …

Offenbar hatte der junge Mann den Auftrag, zwölf Kilo Gras der Sorte „Lemon Haze“ – Prädikat „Extremely Strong“ – auszuliefern.

Vorher kippte er sich aber erst einmal ordentlich was hinter die Binde und machte sich erst dann entsprechend angeglüht auf den Weg, bis er schließlich gegen 01:30 Uhr in der Nacht in eine Polizeikontrolle geriet.

Hätte er sich nun bedeckt gehalten, hätte die Sache den Umständen entsprechend vielleicht noch einigermaßen glimpflich ausgehen können – stattdessen tat der Drogenkurier jedoch genau das Gegenteil: Er missachtete das Anhaltesignal, trat aufs Gas und raste über eine rote Ampel davon.

Die Beamten setzten dem Wagen nach und konnten den Mann nach einer kurzen Verfolgungsjagd stellen.

Im Zuge der nun doch noch erfolgten Kontrolle, fiel den Polizisten nicht nur sofort die Alkoholfahne des Fahrers auf, auch roch es im Wagen deutlich nach Cannabis. Im Kofferraum entdeckten sie schließlich eine Tasche, in der mehrere vakuumierte Beutel mit kiloweise verpacktem Cannabis sichergestellt werden konnten.

Im Polizeibericht heißt es weiter: „Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte im Wageninneren noch eine kleine Tasche mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag sowie eine Schreckschusspistole und ein Messer.“

Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Zwar stand das endgültige Ergebnis der daraufhin auf der Dienststelle entnommenen Blutprobe zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch aus, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr war dem 19-Jährigen aber bereits sicher.

Da er im Zuge seines Fluchtversuches nicht nur mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durchs Stadtgebiet gefahren war, sondern dabei auch das Rotlicht einer Ampel ignoriert hatte, wird außerdem strafrechtlich wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Darüber hinaus natürlich auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verdacht des Drogenhandels.

Ein möglicher Verstoß gegen das Waffengesetz muss zunächst noch geprüft werden.

Da mit Fluchtgefahr zu rechnen sei, ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft in einer Jugendstrafanstalt an. Wie es heißt, mache der Täter von seinem Schweigerecht Gebrauch und habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

