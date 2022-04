Zwischenfall bei Leichtathletik-Rennen: Angreifer drischt Läufer nieder – Bei einem Mittelstreckenlauf einer Highschool im Ort Kissimmee im US-Bundesstaat Florida entstanden diese Aufnahmen. Sie zeigen, wie der 1600-Meter-Lauf eskaliert, nachdem einer der Läufer seinen Kontrahenten mit Gewalt niederschlug. Eine Sequenz, die im MMA-Octagon an der Tagesordnung sein mag, sicher aber nicht in den Fairness-Statuten der Leichtathletik zu finden wäre. Die brutale Aktion rief die Polizei auf den Plan.

Am Sonntag, den 26. März 2022 kam es zu den Szenen. Das Rennen fand anlässlich des Leichtathletik Wettbewerbs Tohopekaliga Tiger Invitational statt. Als es zu dem Schlag kam, erstarrte das Publikum im Schock. Seitdem gehen Bilder des Vorfalls um die Welt. Zu sehen ist der führende Läufer in einem weißen Hemd und roten Shorts. Der vermeintliche Zweitplatzierte prescht von hinten heran.

Allerdings nicht, um an seinem Kontrahenten vorbeizuziehen:

Statt den Läufer vor sich zu überholen, holt der gänzlich in Schwarz gekleidete „Athlet“ aus und verpasst seinem Gegner mit der Rechten einen Schwinger in den Nacken respektive gegen die Seite des Kopfes. Der Erstplatzierte geht zu Boden, bleibt bewegungslos liegen, während das restliche Teilnehmerfeld an dem kollabierten Sportler vorbeizieht. Schockierte Ausrufe Anwesender aus dem Publikum begleiteten die Aktion einstimmig. Ein Zuschauer war dermaßen wütend, dass er sich das Fluchen nicht verkniff:

„Willst du mich Scheiße noch mal verarschen? Willst du mich Scheiße noch mal verarschen?“, rief der Mann angesichts der brutalen Szene unter vermeintlich jugendlichen Sportlern und nutzte den derben englischen Fluch „f*cking“. Wir nutzen den Begriff „vermeintlich“ im Artikel mit Bedacht: Denn Zeugen hatten gegenüber dem Portal „TMZ“ angegeben, der Angreifer sei nicht Teil des Teilnehmerfeldes gewesen, hätte stattdessen am Rand der Strecke gestanden.

Dort sei er von dem Erstplatzierten in rot-weiß in der Runde vor dem Zwischenfall angewiesen worden, die Bahn zu verlassen, da er dort nichts zu suchen habe, so die Aussagen.

In der Runde danach, in der sich der Vorfall ereignete, soll es zu einer ersten körperlichen Konfrontation vor dem Schlag auf der Strecke gekommen sein:

Die Zeugen von „TMZ“ geben an, der schwarzgekleidete Jugendliche sei der Aufforderung des Erstplatzierten nicht nur nicht nachgekommen – der junge Mann in rot-weiß habe ihn zudem eine Runde später nach dem Wortwechsel geschubst. Erst daraufhin sei der Jugendliche dem Athleten auf der Strecke nachgerannt und habe ihm den Hieb versetzt.

„Running Magazine“ zufolge konnte der Leichtathlet schließlich aufstehen und das Rennen fortsetzen. Dem Bericht zufolge wurde die Polizei eingeschaltet, unklar ist, ob Anklage erhoben wurde. Auch die Florida High School Athletic Association wurde über den Vorfall informiert.

Quellen: mirror.co.uk , twitter.com