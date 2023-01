Zum ersten Mal seit 50.000 Jahren: Komet wird bald die Erde passieren – Ein Komet, der umgangssprachlich auch als „kosmischer Schneeball“ beschrieben wird, wird die Erde zum ersten Mal seit 50.000 Jahren passieren. Das letzte Mal, seit er von der Erde aus zu sehen war, schritten noch Neandertaler über den Planeten. Entsprechend aufgeregt zeigt sich die Welt der Astronomie über die Wiederkehr des Himmelskörpers.

Der Komet trägt die Bezeichnung C/2022 E3 (ZTF) und wird am 1. Februar 2023 der Erde so nah sein, wie seit dieser Zeit nicht mehr. Rund neun Monate, nachdem Astronomen sich seiner Existenz überhaupt bewusstwurden, wie das Portal „Unilad“ erklärt. Denn Fachleute entdeckten C/2022 E3 (ZTF) erst mithilfe einer astronomischen Weitwinkelkamera, welche Teil der Zwicky Transient Facility des berühmten Palomar-Observatoriums von Kalifornien ist.

Die Bilder offenbarten den Kometen:

Seine hellgrüne sogenannte Koma, wie die farbliche, an eine Aura erinnernde Wechselwirkung zwischen Sonnenwinden und dem Kometen am Schweifanfang genannt wird, sowie seine gelbliche Staubspur fallen auf den Bildern auf. Gegenwärtig befindet sich C/2022 E3 (ZTF) rund 188 Millionen Kilometer entfernt von der Erde – bis Ende Januar hat er noch eine weite Reise zurückzulegen. Dabei wird er seine Bahn um unsere Sonne ziehen und soll am 1. Februar am hellsten erstrahlen.

Bereits ab dem 26. Januar soll er sichtbar werden – dann befindet er sich rund 42 Millionen Kilometer entfernt, seine erwartete astronomische Größenordnung beträgt dann +6, „sichtbar für das bloße Auge“. Am Himmel könnte er sich dann als grauer Streifen abzeichnen. Beste Chancen, ihn zu erblicken, soll man man aber am 1. Februar haben. Er soll bis zum Ende der zweiten Februarwoche noch sichtbar bleiben, doch mit jedem Tag danach nähert er sich mehr und mehr der Sonne an, bis deren Licht ihn überstrahlen dürfte.

Selbst per Teleskop wird es Experten zufolge danach schwierig

Die Astronomin Tania de Sales Marquesi vom renommierten Royal Observatory Greenwich im Vereinigten Königreich erklärte gegenüber „Newsweek“: „Es ist bekanntermaßen schwierig, die Helligkeit von Kometen vorherzusagen, aber Himmelsbeobachter auf der ganzen Welt haben den Kometen C/2022 E3 (ZTF) seit seiner Entdeckung im März 2022 im Auge behalten, und die aktuelle Vorhersage lautet, dass er eine Helligkeit von +6 erreichen könnte – die Grenze dessen, was das bloße Auge zu sehen vermag – oder sogar etwas heller, wenn er der Erde am 1. Februar am nächsten ist.“

Robert Massey, stellvertretender Geschäftsführer der britischen Royal Astronomical Society, rät interessierten Beobachtern, in einer klaren Nacht den Blick von einem dunklen Ort aus zum Himmel zu richten, der Komet sei sehr schwer zu erspähen. Bei „Newsweek“ erklärte Massey: „Ein Fernglas ist ideal für Anfänger auf der Suche nach einem Kometen, da es einfach zu bedienen ist, während ein Teleskop ein viel kleineres Sichtfeld hat. Wenn Sie ihn mit einem Fernglas sehen können, versuchen Sie es mit bloßem Auge.“

Quelle: unilad.com