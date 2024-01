Zu wenig Nutzer: Amazon streicht gefloppten Service – Im letzten Jahr erst mit großen Ambitionen gestartet, hat Amazon den noch jungen Dienst „Amazon Amp auch schon wieder eingestellt. Die Funktion bot Nutzern die Möglichkeit, sich von zuhause aus als DJ zu versuchen, und mittels Zugriff auf die Musikbibliothek von „Amazon Music“ eigene Radio-Shows oder Musik-Podcasts zu erstellen und zu senden.

Trotz des anfänglichen Medieninteresses konnte der Service jedoch nicht die erhofften Nutzerzahlen erreichen. Dies geht aus einem Bericht von „Bloomberg“ hervor, bei dem sich das Nachrichtenportal auf Insider-Informationen beruft.

Wie es dort heißt, hätte Amazon in einer Stellungnahme zu dem Thema erklärt:

„Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, Amp zu schließen. Bei der Entwicklung von Amp haben wir etwas noch nie zuvor Dagewesenes ausprobiert und ein Produkt entwickelt, das den Kreativen einen Ort bietet, an dem sie echte Verbindungen untereinander aufbauen und eine gemeinsame Liebe zur Musik teilen können. Wir haben dabei viel darüber gelernt, wie Live-Musik-Communitys interagieren, was wir nutzen können, wenn wir bei Amazon Music neue Fan-Erlebnisse in großem Maßstab schaffen.“

Die betroffenen Mitarbeiter sollen durch ein internes Memo vom App-Verantwortlichen Steve Boom bereits über diesen Schritt informiert worden sein. Der Hälfte der anfänglichen „Amp“-Belegschaft hatte man schon Ende 2022 entlassen.

In Deutschland war die „Amazon Amp“-App übrigens nie verfügbar, in den USA soll sie „chip.de“ zufolge zum aktuellen Stand aber noch zum Download verfügbar sein.

Quelle: chip.de