Zu Unrecht wegen Mordes im Gefängnis: Unschuldiger kommt nach 18 Jahren frei – Fast wöchentlich erreichen uns Nachrichten aus dem amerikanischen Justizsystem, die zum Nachdenken anregen. Wieder einmal berichten wir über einen Mann, der dort zu Unrecht im Gefängnis schmoren musste und dem 18 Jahre seines Lebens gestohlen wurden. Wieder einmal wurde ein Mensch zu Unrecht eingesperrt. Doch jetzt ist Sheldon Thomas wieder ein freier Mann. Sein Fall wirft einmal mehr ein Schlaglicht auf die Probleme, die seit Jahren im Justizsystem der USA herrschen.

Im Dezember 2004 wurde der heute 35-jährige Sheldon Thomas verhaftet, weil er angeblich den 14-jährigen Anderson Bercy erschossen haben soll. Das Problem an der Sache: Der Täter war tatsächlich ein Mann namens Sheldon Thomas. Allerdings nicht der, der damals als Teenager in New York hinter Gittern landete. Im Zuge der Ermittlungen zu dem Fall, bei dem ein weiterer Jugendlicher verletzt worden war, wurden drei Personen verhaftet. Eine von ihnen: der falsche Sheldon Thomas.

Die Staatsanwaltschaft Brooklyns ging dem Fall nun nach

Am 9. März 2023 konnte nach Ermittlungen des Bezirksstaatsanwalts von Brooklyn, Eric Gonzalez, und seiner Mitarbeiter über die sogenannte Conviction Review Unit (CRU) bestätigt werden, dass der Name Sheldon Thomas reingewaschen wurde. Die CRU erfüllt die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, bereits gefällte Urteile und Verurteilungen auf Richtigkeit zu überprüfen. Wie „Unilad“ berichtet, hat die Behörde von Gonzalez auch den Bericht ihrer CRU veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, wie Sheldon Thomas aufgrund einer Falschaussage verhaftet wurde.

Damals hatte der Ermittler der Mordkommission um die Freigabe von Informationen über eine frühere Verhaftung gebeten, um das Foto von Thomas bei einer Gegenüberstellung verwenden zu können. Bevor diese Genehmigung erteilt wurde, hatte der zuständige Ermittler ein weiteres Foto des falschen Sheldon Thomas aus einer Polizeidatenbank abgerufen. Dieses Foto wurde einem Zeugen vorgelegt, der den falschen jungen Mann daraufhin als den an dem Vorfall Beteiligten identifizierte.

Das Büro der Staatsanwaltschaft deckte diese Vorgehensweise nun auf:

So wird seitens der Staatsanwaltschaft erklärt, dass dieser Fehler „zunächst vertuscht und dann im Laufe des Prozesses wegerklärt“ worden sei. Eine erneute Untersuchung sei hingegen zu dem Ergebnis gekommen, dass die beteiligten Beamten „den Angeklagten unbedingt verhaften wollten und die falsche Identifizierung als Vorwand benutzten“. Weiter heißt es in dem Bericht, dass unglaubwürdige Zeugen beteiligt gewesen seien. So sei ein Hauptbelastungszeuge gehört worden, obwohl es „ernsthafte Probleme“ mit seiner Glaubwürdigkeit gegeben habe.

Außerdem, so heißt es in dem Dokument, „haben die Verteidiger diese und andere Fehler auf unzählige Weisen verschlimmert“. Auch habe ein Detective vor Gericht „falsch ausgesagt“. Schlimmer noch: All diese Fehler waren bereits 2006 im Vorverfahren ans Licht gekommen. Damals hatte der zuständige Richter Sheldon Thomas dennoch verhaften lassen, weil angeblich ein hinreichender Tatverdacht vorlag, der auf „bestätigten Informationen anonymer Anrufer“ beruhte. Außerdem habe ein Zeuge den Täter auf dem Foto als Thomas erkannt.

„In diesem Moment bin ich sprachlos.“

Die Untersuchung der CRU konnte das rechtsstaatliche Versagen lückenlos nachweisen. Die Staatsanwaltschaft „kam zu dem Schluss, dass dem Angeklagten in jeder Phase ein ordentliches Verfahren verweigert wurde, was seine Verurteilung grundsätzlich ungerecht macht“. Außerdem wurde festgestellt, dass der Polizeibeamte Robert Reedy den Verdächtigen Sheldon Thomas bei einer früheren Verhaftung „wiederholt schikaniert“ habe und dass die Identifizierung von Zeugen durch Thomas „von den Polizeibeamten angeordnet“ worden war.

Aufgrund all dieser belastenden Beweise ist Sheldon Thomas wieder ein freier Mann. Vor Gericht sagte er: „Als ich in meiner Zelle saß, dachte ich an diesen Moment und spielte die Gespräche mit mir selbst durch, was ich sagen würde. In diesem Augenblick bin ich sprachlos.“

Bezirksstaatsanwalt Eric Gonzalez kommentierte das Ergebnis:

„Wir müssen uns in jedem Fall um Fairness und Integrität bemühen und den Mut haben, Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Genau das tun wir in diesem Fall, in dem eine umfassende Neuun-tersuchung durch meine Conviction Review Unit ergeben hat, dass der Fall von Anfang an durch schwerwiegende Fehler und das Fehlen eines hinreichenden Grundes für die Verhaftung von Herrn Thomas gefährdet war.“

Weiter erklärte der Bezirksstaatsanwalt persönlich: „Er wurde außerdem seines Rechts auf ein ord-nungsgemäßes Verfahren beraubt, als die Staatsanwaltschaft auch nach Bekanntwerden der feh-lerhaften Identifizierung weitermachte, was seine Verurteilung grundlegend ungerecht machte. Ich bin entschlossen, diese kritische Arbeit fortzusetzen, wann immer wir eine fragwürdige Verur-teilung in Brooklyn aufdecken.“

