"Zu Risiken und Nebenwirkungen …": Neuer Medikamenten-Werbehinweis kommt – Der Satz "Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker" ist bereits seit Jahrzehnten fester Bestandteil von Medikamentenwerbung und inzwischen so fest im kollektiven Bewusstsein verankert, dass er wohl von jedem wie ein Gebet im Schlaf aufgesagt werden kann. Ab dem 27. Dezember werden wir uns aber an eine neue Formulierung gewöhnen müssen.

Die Änderung erfolgt im Zuge einer vom Bundestag beschlossenen Anpassung des Heilmittelwerbegesetzes, die nun vorschreibt, dass der Passus bei Medikamentenwerbung außerhalb von Fachkreisen fortan lauten soll: "Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke."

Vonseiten des Bundesgesundheitsministeriums heißt es dazu, dass mit dieser Neuerung "gleichstellungspolitischen Aspekten Rechnung getragen werden" solle.

Der ursprüngliche Werbehinweis hat seinen Ursprung laut der "Pharmazeutischen Zeitung" in den 1990er Jahren. Ursprünglich sollte Medikamentenwerbung generell verboten werden, schließlich wurde aber ein Kompromiss gefunden, der beinhaltete, dass alle relevanten Informationen aus den Packungsbeilagen auch in der Werbung erscheinen müssen. Da dies in der Kürze eines Werbesports unmöglich zu bewerkstelligen ist, einigte man sich auf den bekannten Satz, der sich seitdem fast 34 Jahre gehalten hat.

Die Änderung des Werbehinweises ist jedoch nicht frei von Kritik.

So hat beispielsweise der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie die neue Formulierung als "sperrig" bezeichnet. Dessen ungeachtet haben einige Pharmaunternehmen bereits in der Übergangsfrist damit begonnen, ihre Werbespots entsprechend umzustellen.

Quelle: stern.de