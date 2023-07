Zombie-Apokalypse in Deutschland: Landkreise mit den höchsten Überlebenschancen – Das filmische Untoten-Genre hatte zwar schon immer seine Fans, aber spätestens nach der Erfolgsserie „The Walking Dead“, war der Zombie-Hype in den letzten Jahren bis in jeden Winkel zu spüren. Die Serie zeigte wie hart und brutal das Leben ist, nachdem die Menschheit von einer verheerenden Zombie-Apokalypse heimgesucht wurde.

Gut, im echten Leben ist dieses Szenario mehr als unwahrscheinlich. Aber wer weiß schon, was einem die Zukunft noch so alles bringt. Eine amüsante Analyse des Immobilienportals „Rentola“ hat sich indes mit den Überlebenschancen von Menschen beschäftig, die von eben einer solchen Zombie-Apokalypse heimgesucht würden. In der Analyse wurde diesbezüglich ermittelt, in welchen Städten und Landkreisen man die höchsten Überlebenschancen hätte.

Um diese zu ermitteln, wurden fünf Kriterien hergenommen – Verletzlichkeit, Verstecke, Vorräte, Mobilität sowie Sicherheit. Hierbei konnte man maximal einen Wert von Zehn erreichen. Die Auswertung der Kritiken ergab nun eine Liste, die die sichersten Städte und Landkreise in Deutschland aufzeigt.

Also ein „The Walking Dead“ in Deutschland, wo man in den folgenden Landkreisen und Städten am sichersten unterwegs wäre, wenn die Welt von Zombies überrannt werden würde:

Platz 10: Kreisstadt Vechta

Platz 09: Landkreis Vogelsbergkreis

Platz 08: Landkreis Südliche Weinstraße

Platz 07: Landkreis Rhein-Lahn-Kreis

Platz 06: Landkreis Bernkastel-Wittlich

Platz 05: Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Platz 04: Landkreis Cochem-Zell

Platz 03: Landkreis Vulkaneifel

Platz 02: Landkreis Freyung-Grafenau

Platz 01: Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Das gesamte Ergebnis mit insgesamt 402 Städten und Landkreisen findet ihr HIER.

Die unsicherste Stadt ist übrigens Gelsenkirchen, die auf dem letzten Platz verweilt. Wer also in Zukunft umziehen sollte die Großstadt im Ruhrgebiet meiden, also wenn ihr euch pro forma auf eien Zombie-Apokalypse vorbereiten wollt.

Quelle: giga.de