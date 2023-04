Zoff nach DSDS-Finale: Katja Krasavice wettert gegen Dieter Bohlen – In den letzten Wochen bewegte Fans von „Deutschland sucht den Superstar“ der Beef zwischen Jury-Chef Dieter Bohlen und seiner Mit-Juriorin Katja Krasavice. Es kriselte ordentlich zwischen den beiden. So sehr, dass auch während der Liveshow der Zoff ausgetragen wurde. Nun legte Katja Krasavice während des Finales von DSDS nach, versetzte Dieter Bohlen zudem ein paar Spitzen nach der Sendung.

Fest steht, dass 2024 eine Rückkehr von Jurorin Katja Krasavice ausgeschlossen ist, wie „Watson“ berichtet. Sowohl Poptitan Dieter Bohlen als auch Krasavice fanden diesbezüglich deutliche Worte der Verneinung. So sagte die YouTube-Musikerin im Gespräch mit „Bild am Sonntag“: „Ich stehe für Werte. Und die vertrete ich. In der Konstellation mit Dieter kann ich nicht weitermachen.“

Krasavice weiter:

„Ich lasse nicht zu, dass neben mir jemand sitzt, der diese Werte in den Boden stampft.“ Ausgelöst wurde der Zwist der beiden während der „DSDS“-Casting um Jill Lange. Seinerzeit hatte Bohlen auf die Vergangenheit von Lange im Trash-TV angespielt und einige derbe und Berichten zufolge frauenfeindliche Zoten vom Stapel gelassen. Damals ergriff Krasavice Partei für die Kandidatin, verteidigte sie gegen Dieter Bohlen, stellte sich auch in den sozialen Medien gegen ihn.

Krasavice: „Am schlimmsten fand ich, dass Dieter sich nicht bei Jill entschuldigte. Das dauert fünf Sekunden, aber diese Größe fehlt ihm.“ Der Musikerin zufolge soll Dieter Bohlen Frauen im Studio des Formats nicht einmal gegrüßt haben. So führt sie aus: „Er redet nur mit den Männern. Ich war lange höflich zu ihm. Dachte mir, komm, er ist ein älterer Mann, ist vielleicht müde. Bis ich irgendwann kapierte: Dieter respektiert Frauen nicht. Er ist einfach nur peinlich.“

Ursprünglich hatte die Kooperation der beiden harmonisch begonnen, man kannte sich bereits aus der Zeit vor „Deutschland sucht den Superstar“, wie der Artikel bei „Watson“ erläutert. Demnach war es Dieter Bohlen, der sich dafür stark gemacht hatte, Krasavice zum Teil der Jury zu machen. Sie erläuterte: „Dieter nannte mich Schatzi. Unsere Zusammenarbeit war gut. Deshalb sagte ich zu, als er mich in der Jury dabeihaben wollte.“

Doch nach einem harmonischen Anfang, bei dem man der Rapperin zufolge „wie eine Familie“ gewesen sei, kam es zu Problemen. Ihr sei klar geworden, Dieter Bohlen sei „ein Narzisst“, hege „keinerlei Empathie für andere Menschen“. So sei die Lage außer Kontrolle geraten. Krasavice: „Ich polarisiere auch gern. Aber es gibt keinen Rassismus mehr. Es gibt keinen Sexismus mehr. Das ist nicht cool. Wir sind eine neue Generation Frauen.“

Ihr Vorschlag an Bohlen:

„Doch mal was anderes, Cooles auszuprobieren, anstatt sich immer wieder auf Kosten anderer zu profilieren“. Die Reaktion des Poptitans auf eine solche Aussage laut Krasavice: „Damit konnte er nicht umgehen.“ Ihre Tätigkeit als Jurymitglied sieht sie dennoch in einem positiven Licht: „Mir haben so viele Frauen geschrieben und sich bedankt dafür, dass ich einem vermeintlich mächtigen Mann Kontra gegeben habe. Darauf bin ich stolz.“

Quelle: watson.de