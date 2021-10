Zivilcourage: Fahrgäste stürzen sich auf betrunkenen Frauenschläger – Zivilcourage ist eine vom Aussterben bedrohte Charaktereigenschaft. Immer wieder liest man von Fällen, in denen Menschen in aller Öffentlichkeit Schreckliches geschieht, ohne dass ihnen jemand zu Hilfe kommt. Dass es aber auch dieser Tage noch anders geht, beweist der folgende Clip aus einer Londoner U-Bahn, der aktuell in den sozialen Medien viral geht.

Zu sehen ist ein offensichtlich betrunkener Mann, der lauthals eine Frau aufs Übelste beschimpft und bedroht, ohne sich dabei darum zu scheren, dass der Waggon voll besetzt ist.

Es ist vollkommen unklar, was diesem Streit vorausgegangen ist oder in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen. Das Pöbeln des Mannes lässt jedoch tief blicken:

„Oh, ich bin so ein schrecklicher Mann, weil ich gesagt habe, ich würde dir eine aufs Maul hauen.“

Es ist nicht zu verstehen, was die Frau daraufhin antwortet, doch es bringt den Betrunkenen nur noch mehr in Rage: „Verspotte mich nicht oder ich schlage dich zusammen, du Fotze.“

Damit ist die Lunte bei dem Mann endgültig abgebrannt, und er stürmt auf die junge Frau zu, drückt sie mit dem Rücken gegen die Wand.

Doch auch die Fahrgäste haben genug: Einer nach dem anderen steht auf, um der Frau zu Hilfe zu eilen, bis schließlich eine ganze Menschentraube den Aggressor in einem Handgemenge zu Boden ringt.

Der Vorfall wird mittlerweile von der Polizei untersucht. Ein Sprecher erklärte: „Wir sind uns dieses Videos bewusst, das in den sozialen Medien kursiert, und unsere Beamten untersuchen es weiter.“

Weiter heißt es: „Gewalt, Missbrauch, Einschüchterung und Belästigung gegen Frauen und Mädchen in jeglicher Form werden nicht geduldet.

Es ist sehr wichtig, dass Menschen, die Zeuge solcher Vorfälle werden, uns diese so schnell wie möglich melden, damit wir so schnell wie möglich ermitteln können.“

Bunch of guys come to the rescue of women being threatened by drunk man on central line, London. pic.twitter.com/tded3EnuzT