Zhu Hai Yun: Chinas erster autonomer Drohnen-Träger – Drohnen schwirren mittlerweile nahezu überall auf der Erde umher. Besondere Bedeutung erhalten sie in Konfliktherden, wie derzeit der Krieg in der Ukraine zeigt. Federführend zeigt sich im Bau von Drohnen China, das Kampfdrohnen aller Art in die Welt verkauft und als größter Produzent von zivilen Drohnen gilt.

Daher verwundert es kaum, dass China nun mit dem Schiff „Zhu Hai Yun“ den ersten reinen Drohnenträger der Welt aufs Wasser geschickt hat. Die „Zhu Hai Yun“ kommt dabei völlig ohne Besatzung aus, arbeitet als intelligentes Roboter-Schiff völlig autonom. Sie ist dabei in der Lage, rund 50 Drohnen einsetzen – in Form von autonomen Luft-, Über- und Unterwasserfahrzeugen.

Kann Boote, U-Boote und Flugobjekte aussetzen

Während sich die „Zhu Hai Yun“ auf hoher See befindet, arbeitet sie autonom und vollautomatisch. Liegt das Schiff in belebten Gewässern oder in Hafennähe wird es ferngesteuert. Dieser Drohnenträger zeigt sich extrem vielseitig, können so doch Boote, U-Boote und Flugobjekte alleine oder für gemeinsame Missionen eingesetzt werden.

Der erste Drohnenträger der Welt ist übrigens 88,5 Meter lang, 14 Meter breit und 6,1 Meter hoch. Die „Zhu Hai Yun“ kommt dabei auf eine Maximalgeschwindigkeit von 18 Knoten. Sie gehört zum „Southern Ocean Laboratory“ der Sun Yat-sen University und dient vorrangig der Meeresforschung. Wobei sie auch als technologische Versuchsplattform dienen kann.

In Zukunft können derlei Schiffe dann aber auch zur Meeresüberwachung oder zur Seenotrettung umfunktioniert werden. Natürlich ist mit dieser enormen Anzahl von Drohnen an Bord des Trägers auch eine militärische Nutzung vorstellbar.

