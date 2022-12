Zerstörungskraft im Video-Versuch: Tüftler befestigt Küchenmesser an Eigenbau-Rakete – Düsenantriebe können eine faszinierende Sache sein. Dabei bergen sie wie so vieles Potenziale für Konstruktives und Zerstörung: Die einen freuen sich über Feuerwerk oder eine geglückte Mondmission, andere blicken mit Schrecken auf die Vielzahl neuer Marschflugkörper und Vernichtungssysteme, die per Feuerstrahl ins Ziel reisen. Doch das geht auch „Do It Yourself“: Wie viel Schaden eine primitive Rakete gepaart mit Messern anrichten kann, zeigt das Video.

Wer als Kind schon einmal einen Chemiebaukasten oder ein Zauberer-Set bekommen hat, wird es kennen: Das unnachahmliche Gefühl, das man bei faszinierenden Experimenten erlebt, das Erstaunen, wenn man sieht, wie Handgriffe in verblüffenden Auswirkungen resultieren. Kein Wunder also, dass es mittlerweile eine Vielzahl von Leuten gibt, die auch im Erwachsenenalter verrückte Erfindungen ersinnen, um sich an der Wirkung zu erfreuen. Einer, der das in seinen Videos regelmäßig kann, ist der „Backyard Scientist“.

Satte 5,45 Millionen Abonnenten verzeichnet sein Kanal

Angesichts von Klickzahlen, die binnen Wochen, manchmal Tagen den Millionenbereich kann, kann sich der junge Mann wohl nicht über den mangelnden Erfolg seiner Versuche beklagen. Kein Wunder, ist der Name des Kanals doch Programm: „Backyard Scientist“ bedeutet so viel wie „Hinterhof-Naturwissenschaftler“ – quasi das, was wohl die meisten von uns als Kinder für eine gewisse Zeit bei Beobachtungen draußen waren.

Wir bezweifeln aber, dass wir seinerzeit kochendes Aluminium in Eiswasser gegossen, das Kinderspiel Kroko Doc mit Messerzähnen ausgestattet, Steaks defibrilliert oder mit Kartoffelkanonen verheerenden Schaden angerichtet haben. Denn der Betreiber des „Backyard Scientist“ zeigt mit Vorliebe solche Versuche, die durch besonders spektakuläre Auswirkungen bestechen oder schnöde Alltagsfragen auf aufsehenerregende Weise klären.

Vorliegendes Video zählt zur ersten Kategorie:

Als wäre ein Geschoss aus einem Metallzylinder mit Beschwerung, das auf einem Feuerstrahl reitend mit rund 645 Stundenkilometern an einem Stahlseil in seinem Ziel einschlägt, nicht potenziell verheerend genug, kauft der „Backyard Scientist“ einen Haufen Küchenmesser dazu. Die werden zerlegt, die Klingen als „Sprengkopf“ an dem zerstörerischen Raketenschlitten befestigt. Die Auswirkungen sprechen für sich.