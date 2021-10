An Halloween wird wieder an der Uhr gedreht

Zeitumstellung 31.10.: An Halloween wird wieder an der Uhr gedreht – Die Zeitumstellung auf die Winterzeit steht auch in diesem Jahr wieder an. Eigentlich will die EU die Umstellung seit Jahren abschaffen, aber eine Einigung darüber wurde immer noch nicht erzielt. Und deshalb wird am Sonntag, den 31. Oktober 2021 einmal mehr an der Uhr gedreht.

In der Nacht von Samstag auf den Halloween-Sonntag ist es wieder soweit. Dann werden alle Uhren um eine Stunde, von drei auf zwei Uhr, zurück auf die Winterzeit gestellt – das Gute daran: Man hat eine Stunde mehr. Die mittlerweile 105-jährige Geschichte der Zeitumstellung in Deutschland ist übrigens eine spannende.

Spannende Geschichte der Zeitumstellung

Den ersten Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit führte Kaiser Wilhelm II. erstmals am 30. April 1916 hierzulande ein. Damals entschied man sich dazu, um so im Ersten Weltkrieg Energie zu sparen. Dies hielt allerdings nicht lange und so wurde die Sommerzeit 1919 wieder abgeschafft. 21 Jahre später, 1940, führte das NS-Regime sie wieder ein. Im Jahre 1947 gab es sogar eine doppelte Sommerzeit, bei der die Uhr um zwei Stunden verschoben wurde.

Diese fixe Idee hatte aber nur bis 1949 Bestand und wurde just wieder abgeschafft. Erst 1980 wurde die Umstellung auf die Sommerzeit wieder eingeführt, damals in beiden Teilen Deutschlands. Zurück auf die mitteleuropäische Sommerzeit geht es derweil wieder am 27. März 2021.

Zeitumstellungs-Eselsbrücken

Wer übrigens Probleme hat, sich zu merken, wann man die Uhr bezüglich Sommer- sowie Winterzeit vor oder zurückstellt, da gibt es zwei gute Eselsbrücken. Nummer eins: Im Frühling stellt man seine Gartenmöbel „vor“ die Tür, im Herbst wieder „zurück“. Alternativ geht auch: Der Frühling kommt „vor“ dem Herbst. Der Herbst kommt „nach“ dem Frühling.

