Zeitreisender behauptet: Mars wird Backup-Planet für Menschen – Wir wollen uns hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber soweit wir wissen, sind Zeitreisen nach Albert Einsteins Relativitätstheorie zumindest theoretisch möglich. Mit Blick auf die vielen TikTok-User, die mittlerweile behaupten, aus der Zukunft zu kommen, scheint es eines Tages wohl auch praktisch machbar.

Ein wenig befremdlich erscheint es uns jedoch, dass jemand, der über das Wissen einer derart mächtigen Technologie verfügt, lediglich mit vagen Vorhersagen über kommende Ereignisse auf einer Video-Plattform hausieren geht, anstatt in der Gegenwart ordentlich auf die Kacke zu hauen. Nun gut, vielleicht ist man in der Zukunft ja bescheidener als heute.

Immerhin geht es dort offenbar ziemlich hart zu, so dass wir laut einem Zeitreisenden, der aus dem Jahr 2198 zu kommen behauptet, Kolonien auf dem Mars gründen werden, um uns auf das Ende der Welt vorzubereiten.

In einem entsprechenden Clip auf TikTok erklärt der User mit dem Benutzernamen „@timetravelexplorer“: „Ich bin ein Zeitreisender aus dem Jahr 2198, hier sind die Dinge, die bis 2100 geschehen werden.“

„Erste Bewohner auf dem Mars, dem Backup-Planeten, falls die Erde vollständig zerstört wird.“

Ob es daraufhin tatsächlich so weit kommt, dass unser Planet untergeht, bleibt uns der Zeitreisende zunächst schuldig. Aber 2198 scheint es ja immerhin noch Menschen und Technik zu geben, die es ermöglicht, in die Vergangenheit zu reisen, um dort Influencer zu werden.

Außerdem sollen „viele vom Aussterben bedrohte Tiere durch neue Arten gerettet werden“, wie auch immer das nun zu deuten ist.

Mit der Inszenierung seiner Vorhersagen bleibt „@timetravelexplorer“ der jungen Tradition aktueller TikTok-Zeitreisender treu, der Wahrheitsgehalt wird von dieser Tage lebenden Menschen allerdings nur schwerlich zu prüfen sein.

Andere wie etwa Eno Alaric, der als „@theradianttimetraveller“ firmiert, sind da schon etwas näher am Puls der Zeit, behauptete dieser doch kürzlich, dass sich in San Francisco ein zwei Meilen breites Senkloch auftun würde, das 15.000 Menschen verschlingen (MANN.TV berichtete) und mehr als 25.000 Jahre in die Vergangenheit schleudern sollte.

Dieses Ereignis war jedoch für den 14. Februar vorhergesagt, an dem bekanntlich nichts dergleichen geschah. Aber gut, vielleicht hat sich Eno auch nur im Jahr geirrt. Passiert Zeitreisenden ja schließlich ständig, wie man aus Film und Fernsehen weiß …

Quelle: dailystar.co.uk