Zeitreisender behauptet: Feindliche Aliens haben die Pyramiden gebaut – TikTok ist bekanntlich die erste Anlaufstelle für Zeitreisende, die unserer Gegenwart einen Besuch abstatten, um Interessierten dort mit kryptischen Vorhersagen einen Blick in die Zukunft zu gewähren. Ob all das stimmt, werden wir wohl spätestens erst dann wissen, wenn die prophezeiten Ereignisse eintreten, oder eben auch nicht.

So zum Beispiel, dass bald eine feindliche Alien-Rasse zurückkehren wird, die einst unsere Pyramiden gebaut haben soll.

Während einige Zeitreise-TikToker sich damit begnügen, WM-Finalisten und -Sieger vorherzusagen, lehnt sich „@timevoyaging“ etwas weiter aus dem Fenster, und kündigte bereits die Entdeckung von T-Rex-Eiern und Drachen und sogar eine weltweite „Säuberung“ an.

Der Lohn: Mehr als 351.000 Follower.

In einem kürzlich veröffentlichten Video behauptet der TikToker nun, dass eine feindliche außerirdische Zivilisation, die offenbar schon einmal die Erde besucht hat, sehr bald zurückkommen werde.

In dem Clip mit der Bildunterschrift „They are coming …“, der bereits mehr als 6.000 Likes gesammelt hat, schreibt der Urheber: „ACHTUNG! Am 25. Dezember 2022 enthüllt die US-Regierung, dass die Pyramiden von Außerirdischen gebaut wurden.“

Und weiter: „Die Distants sind eine feindliche Spezies von Außerirdischen, die versuchen, die Galaxie zu „beherrschen“. Sie errichten die Pyramiden auf jedem Planeten, den sie übernehmen, sofern es auf dem Planeten anderes Leben gibt.“

„Wenn sie schließlich zu unserem Planeten zurückkommen, werden sie den Ersten Erden-Krieg beginnen.“

Mit dieser düsteren Prognose endet das Video und lässt die Zuschauer in den Kommentaren teils amüsiert, teils spöttisch aber durchaus auch besorgt zurück.

Ob man „@timevoyaging“ Glauben schenken kann? Nun, nachdem einige Zeitreisende mit ihren Vorhersagen zur WM offenkundig Unrecht hatten, sollte man nicht davon ausgehen.

Allerdings behaupten Einige nun, dass die fälschlich angekündigten Finalisten nur deshalb nicht gewonnen haben, eben weil die Vorhersagen überhaupt erst gemacht wurden.

Die Zeitreisen haben also angeblich den Lauf der Dinge verändert.

