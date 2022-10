„Zeitreisender“ aus dem Jahr 2671: TikToker warnt vor Außerirdischen – Während sich die Menschheit mit einer Vielzahl konkreter und alles andere als erbaulicher echter Krisen herumschlägt, behaupten selbsternannte Zeitreisende, dass uns noch ganz andere Probleme bevorstünden. Einer von ihnen gibt nun an, dass uns in den kommenden Monaten verheerende Katastrophen sowie eine Begegnung mit Außerirdischen erwarten würden.

„Eno Alaric“ nennt sich der Nutzer auf TikTok, der behauptet, „Zeitreisender aus dem Jahre 2671“ zu sein. Seinen Aussagen auf dem Portal zufolge wird ein gewaltiger Meteor am 8. Dezember die Erde treffen. Mehr noch, der Himmelskörper werde nicht unbewohnt sein, ihm sollen Außerirdische entsteigen. Weitere Großereignisse sollen sich binnen der nächsten sechs Monate ereignen.

So schreibt der User:

„ACHTUNG! Ja, bin ein echter Zeitreisender aus dem Jahre 2671, erinnert euch dieser fünf kommenden Termine.“ Am 30. November soll es beginnen, dann werde das bekannte James Webb Telescope „einen neuen Planeten, der eine gespiegelte Version unserer Erde ist“ erspähen. Darauf folge besagter Kometeneinschlag inklusive außerirdischer Invasion. Damit nicht genug, eine Gruppe Forscher werde im März 23 „den Marianengraben erkunden, eine antike Spezies finden“.

Im Mai werde es dann noch schlimmer, ein „750-Fuß-Mega-Tsunami trifft die US-Westküste, vor allem San Francisco“. Der Nutzer wirft auf TikTok regelrecht mit solchen „Warnungen“ um sich – es ist angesichts der Klickzahlen offenkundig für viele faszinierend, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, warum der offenkundig auf die Neugierde der Nutzer ausgelegte Fake-Content so gut funktionier, bei dem Menschen von vermeintlichen Zukunftskonten aus in den sozialen Medien Nachrichten in die Vergangenheit senden.

