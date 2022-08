Zehnjähriger als Held gefeiert: Junge rettet seine Mutter vor dem Ertrinken – Die bewegten Bilder der Rettungsaktion eines Jungen gehen derzeit durch die sozialen Medien. Nachdem seine Mutter im Swimmingpool einen Krampfanfall erlitt und zu ertrinken drohte, zögerte der zehnjährige Gavin Keeney nicht. Er schritt ein, um seiner Mutter zu helfen – und rettete so ihr Leben.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Enos im US-Bundestaat Oklahoma. Auf dem Videomaterial ist zu erkennen, wie Mutter Lori Keeney einen Krampfanfall erleidet, die Hände zu den Schultern gezogen, den Mund weit geöffnet. Die Frau droht zu ertrinken. Gavin springt ins Wasser und zieht sie in Richtung Rand. So vereitelt er, dass seine Mutter versinkt, hilft ihr aus dem Pool.

Später meldete sich die Frau bei Facebook zu dem Vorfall zu Wort:

Wie „LADbible“ berichtet, lobte Lori dort ihren Sohn, der „ganz wörtlich mein Leben gerettet hat“, schrieb: „Mir geht es gut, ich habe nur ein wenig Wasser geschluckt, bevor Gavin mich gepackt hat. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe. Ich kann nicht glauben, dass ich das hier tippe. Ich KANN glauben, was ich in Gavin sah, meinem kleinen Helden. Ich kann nur nicht glauben, dass er es tun MUSSTE, und das bricht mir das Herz. Danke, Gott, dass du diesen wunderbaren kleinen Menschen in mein Leben gebracht hast.“



So erläuterte Lori, dass ihr Sohn gerade erst den Pool verlassen hatte und in der Nähe saß, als er merkte, dass etwas nicht stimmte. So überwand er die Poolleiter und hielt sie über Wasser, bis sein Vater Stephen eintraf, um zu helfen. Das Bellen der Familienhunde hatte den Mann auf den Plan gerufen, so Lori, nachdem Gavin sie dazu angestachelt hatte, Alarm zu machen.

Die Rettung seiner Mutter vor dem Ertrinken war das zweite Mal in einem Jahr, dass Gavin ihr zu Hilfe kam.

So hatte er das sogenannte Heimlich-Manöver genutzt, nachdem seiner Mutter Essen in die Luftröhre geraten war und sie zu ersticken drohte. Dabei soll es ihm gelungen sein, einen Teil der Speisen aus ihrer Luftröhre zu entfernen. Danach hatte er den Notruf gewählt und Feuerwehrleute zu seiner Mutter geführt. Für seine Pool-Aktion wird Gavin online von manchen Nutzern als „Held“ bezeichnet.

Quelle: unilad.com