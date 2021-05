ZDF-Politbarometer: Annalena Baerbock büßt Zustimmung ein – Das ZDF hat nun aktuelle Zahlen ihres Politbarometers veröffentlicht. Nachdem sich die Kanzlerkandidatin der Grünen seit Wochen über aufsteigende Werte freuen durfte, muss Annalena Baerbock jetzt allerdings merkliche Einbußen hinnehmen.

So zeigen die Daten des ZDF-Politbarometers, dass sie einiges an Zustimmung verloren hat. Dabei liegen die Grünen insgesamt noch knapp vor der CDU/CSU. Die erhobenen Zahlen des Politbarometers stammen von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Sie hatte während einer Umfrage in der Zeit vom 18. bis 20. Mai 2021 insgesamt 1.229 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch befragt.

Angela Merkel weiter vorn

In Bezug auf die Frage nach der Sympathie und Leistung der Politiker liegt demnach Angela Merkel weiterhin auf Platz eins mit einem Durchschnittswert von 2,1. Die Skala der Befragung reicht hier von von +5 bis -5. Der Kanzlerin folgen Winfried Kretschmann mit 1,8, Markus Söder mit 1,2 sowie Robert Habeck auf Platz vier mit einem Wert von 1,0 sowie Olaf Scholz mit 0,9.

Die bis dato im Aufwind befundene Annalena Baerbock kommt derweil nur noch auf einen Wert von 0,5, vor Jens Spahn 0,3 und Armin Laschet mit 0,2. Bezüglich der Kanzlerfrage sieht das Politbarometer Armin Laschet (CDU) mit 46 Prozent vor Olaf Scholz (SPD) mit 45 Prozent. Dahinter steht Annalena Baerbock der Grünen mit 42 Prozent Zustimmung.

Wenn am nächsten Sonntag die Bundestagswahl anstehen würde, käme es nach der Umfrage zu folgenden Ergebnissen:

Die Grünen – 25 Prozent

Union – 24 Prozent

SPD – 14 Prozent

AfD –11 Prozent

FDP – 11 Prozent

Die Linke – 7 Prozent

Quelle: zdf.de