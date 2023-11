Zahlencode auf Amazon-Paketen: Das bedeuten die Kombinationen – Wer Pakete des Versandhaus-Giganten Amazon empfängt, dem sind sie vielleicht schon einmal aufgefallen: alphanumerische Kombinationen auf den Kartons. Diese Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben haben konkrete Bedeutungen – doch was steckt wirklich dahinter? Ein Ratgeber ist dem Ganzen auf den Grund gegangen.

Beim Verbraucherportal von „Chip 365“ wird das Ganze erläutert, nachdem man „Chip“ zum Amazon Prime Day in ein 110.000 Quadratmeter großes sogenanntes Fullfillment Center zwecks Besichtigung eingeladen hatte. Von diesen Verteilzentren gibt es in Deutschland mehrere, sie bilden dem Bericht zufolge das Rückgrat des Unternehmens. Dabei konnte die Redaktion das Center im süddeutschen Graben bei Augsburg in Augenschein nehmen.

Gewaltige logistische Anstrengung

So erläutert man bei „Chip“, dass in dem Zentrum bei Augsburg bis zu elf Millionen Produkte Platz finden – und bis zu 404.000 davon pro Tag zumindest bei Stoßzeiten das Zentrum verlassen. Kein Wunder, dass es einer hochkomplexen Lagerlogistik bedarf, damit es bei solchen Massen nicht nur zu keinen Fehlern, sondern auch zu keinen Zeitverzögerungen kommt. Entsprechend sind die Kartons mit ureigenen Besonderheiten ausgestattet.

Bestellern dürften bereits die kleineren Barcodes am Rande eines Pakets aufgefallen sein, ebenso wie der weiße Aufkleber mit den Empfängerdaten. Mitunter kleben auch Gefahrgut-Schilder auf dem Karton – etwa, wenn man etwas wie Smartphones oder Tablet mit einem leicht brennbaren Akku oder eine Chemikalie geordert hat. Von vielen nicht so recht wahrgenommen werden dürfte hingegen der zweistellige Code auf dem Karton. Doch genau diesen erläutert „Chip“.

Hilfe vom Algorithmus

Eine der folgenden alphanumerischen Kombinationen findet sich laut dem Bericht auf nahezu sämtlichen Lieferungen des Unternehmens: A1, A2, A3, A4, A5, M1, M2, M3, M4, M5, E1, E2, E3, E4, E5 oder E6. Des Rätsels Lösung: Diese Kombos bezeichnen die verschiedenen Karton- und Umschlaggrößen des Versandhausgiganten. Kleinere Waren landen in Umschlägen mit A1 bis A5. Hier nennt Chip etwa Dinge wie SD-Karten, Bücher oder DVDs als Beispiele.

M-Kartonagen enthalten hingegen eher Dinge wie Parfüms, schnurlose Telefone oder Tageskontaktlinsen. Kommen gleich mehrere Produkte oder besonders große Gegenstände hinein, so werden E-Pakete verwendet. Sobald eine Bestellung eintrifft, schaffen die Mitarbeiter die Ware zu einer Packstation, wo durch einen Algorithmus anhand von Größe und Gewicht kalkuliert wird, welche Verpackung letztlich zu nutzen ist.

Nächster Schritt:

Der Amazon-Mitarbeiter nutzt den entsprechenden Karton und verpackt die Ware – laut dem Bericht benötigt man bei der A-Reihe dafür allerhöchstens zwölf Sekunden. Bis zu 300 Pakete pro Stunde können so je Mitarbeiter realisiert werden. Angesichts dieser Schilderungen ergibt sich für einige Nutzer sicher bereits eine weitere Frage: Wieso kommen dann manchmal vermeintlich viel zu kleine Waren in viel zu großen Kartons? Ein Fehler?

Mitnichten, wie der Artikel erklärt: So ist der Algorithmus in der Lage, solche Produkte auszumachen, welche den Kunden besonders oft nur beschädigt erreichen. Dann schlägt er einen anderen Verpackungstyp vor. Ein Beispiel sind besonders kleine Pakete, die gerne einmal in den Briefkasten eingeschoben werden – wobei jedoch die Packungen oder der Inhalt auch Schaden nehmen können. Eine große Packung bietet hingegen auch noch Platz für schützendes Packpapier.

Quelle: chip.de