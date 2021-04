Youtuber zerstört die Corona-Politik in Deutschland

Youtuber zerstört die Corona-Politik in Deutschland: Spätestens nachdem er 2019 mit dem Video „Die Zerstörung der CDU“ ein gewaltiges mediales Echo erzeugte, erfreut sich der Vlogger Rezo allgemeiner Bekanntheit. Nun holt der 28-Jährige erneut zum Rundumschlag aus und nimmt dabei die Corona-Politik ins Visier.

„Inkompetente Dullis“ ist dabei noch eine der netteren Bezeichnungen, die Rezo den Unionspolitikern zuteilwerden lässt, während er sich im Zusammenschnitt des ursprünglich live gestreamten Clips zunehmend in Rage redet … und damit vielen Bundesbürgern wohl aus der Seele.

Schon mit Blick auf die Anfänge der Pandemie, einer Zeit, in der aufseiten der meisten Bürger noch ein großes Verständnis für die Notlage herrschte, kritisiert Rezo das politische Hin und Her, „dass von Anfang an es nie passiert ist, dass ein konkretes mittel- bis langfristiges Ziel aus der Politik mal wirklich gesetzt wurde“.

Obgleich Wissenschaftler darauf bestanden hätten, sei zum Beispiel die Maskenpflicht viel zu spät gekommen. Er selber habe gemeinsam mit weiteren deutschen Prominenten bereits Wochen vor den Beschlüssen einer entsprechenden Initiative beigewohnt, womit die Leute in ihrer Freizeit bessere Aktionen gestartet hätten als die Bundesregierung.

Im Zuge dessen spannt Rezo zunächst den Bogen zu den ausufernden Korruptionsskandalen der jüngsten Zeit und nimmt daraufhin Horst Seehofer aufs Korn, der sich bekanntlich weigerte, sich in einer vertrauensbildenden Maßnahme medienwirksam mit dem Impfstoff aus dem Hause AstraZeneca impfen zu lassen.

„Alter, ist der dumm?!? Ist der beschissen im Kopf?“

Seehofers Begründung, sich nicht von Jens Spahn bevormunden lassen zu wollen, bezeichnet Rezo als „Zickerei“ und „kindisch“, nur um kurz darauf zu konstatieren: „Ey du kannst es nicht mal kindisch nennen. Das wäre eine Beleidigung für Kinder, wenn du dieses Verhalten kindisch nennst. Aber das ist ein neues Level. Das ist mehr als dumm!“

„In der Zeit einer weltweiten Pandemie ist so ein Verhalten nicht kindisch, so ein Verhalten ist nicht dumm, so ein Verhalten ist einfach menschenfeindlich.“

Doch Rezo zufolge ist selbst damit noch nicht die Spitze des Versagens erreicht, der als Nächstes in Richtung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer schießt, welcher vor Ostern geäußert hatte, auf die Eigenverantwortung der Menschen zu setzen. Pandemie könne man nicht bei Politikern abladen.

„Das würdest du in keinem Kontext machen“, empört sich Rezo und zieht einen Vergleich zur Straßenverkehrsordnung, ohne die das reine Chaos herrschen würde. Entsprechende Regeln in Sachen Pandemie nicht durchsetzen zu wollen, nennt der Vlogger schlicht „Arbeitsverweigerung“.

„Wenn du einfach deine Arbeit nicht verweigerst, nicht korrupt bist und wenn du nicht so Kinderscheiße abziehst, dann bist du schon ein überdurchschnittlich guter Unionspolitiker.“

Als Nächstes prangert Rezo einen verantwortungslosen Umgang mit Steuergeldern an, dass kleine Betriebe um ihr Überleben kämpfen, während Konzernriesen wie Daimler Hunderte Millionen Euro Unterstützung vom Staat erhalten und dann sogar noch ihre Dividenden erhöhen.

Als am krassesten empfindet Rezo aber die „unterliegenden Wissenschaftsfeindlichkeit, die grundsätzliche Haltung, sich irrational zu verhalten“, und spielt zur Untermauerung unter anderem ein Video aus dem Düsseldorfer Landtag ein, in dem Ministerpräsident Armin Laschet erklärt, es habe Hoffnung gegeben, dass die Ansteckungszahlen bei wärmerem Wetter im Frühling sinken würden.

„Unfassbar! Das ist doch nicht sein scheiß ernst! Der Mensch will Kanzler werden. Das tut körperlich weh, wie dumm das ist!“

Doch damit ist Rezo immer noch nicht am Ende … aber seht am besten einfach selbst!