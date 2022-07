YouTuber macht Erkenntnis in 390 Meter Höhe: Höchster Kran von Dubai wurde eingefettet – Ein Freeclimber und YouTuber namens Adam Lockwood, auf dem Videoportal firmierend unter dem Namen „Nuisance“, machte rund 400 Meter über dem Boden Dubais eine Erfahrung, auf die er nach eigener Aussage gerne verzichtet hätte: Er erklomm verbotenerweise den höchsten Kran in Dubai, als ihm klar wurde, dass jemand die gesamte Konstruktion in 390 Metern Höhe eingefettet hatte. Nun waren Lookwoods Hände und Füße dort oben rutschig.

Wie „Nuisance“ später erklärte, „rutschten sie an allem ab“, was er berührte. Demnach sei er auf seinem Weg nach oben, mit einem Schutzhelm verkleidet, um als Arbeiter auf der Baustelle durchzugehen, bereits einmal von Personen aufgehalten worden, habe aber „etwas Schei*e geredet“, sich so aus der Affäre gezogen und einen anderen Weg für seine verbotene Kletteraktion gewählt. Ertappt hatte man ihn zuerst, weil er den Fahrstuhl genommen hatte, wie er im Video erklärt:

„Ich wollte bei 45 Grad Hitze nicht 77 Stockwerke hochrennen. Ich dachte nicht, dass jemand im Aufzug sein würde.“

Lockwood irrte: „Er fängt also an, mich auf Arabisch anzuschreien. Ich benutze Google Translate, um ihm zu erklären, dass ich auf der Baustelle arbeite und irgendetwas vergessen habe (was natürlich nicht stimmt, aber einen Versuch ist es immer wert), also schickte er mich allein die Treppe hinunter. Er zeigte mir die Treppe, sah mir zu, wie ich eine Etage hinunterging, und ging. Ich wechselte in das gegenüberliegende Treppenhaus und ging weiter nach oben, mein Trick klappte.“

Dabei merkte er, dass „alle paar Stockwerke“ Arbeiter waren, so musste er im Verlauf von zwei Stunden Aufstieg achtmal die Treppenhäuser wechseln, um überhaupt mit seiner illegalen Kletteraktion beginnen zu können: „Als ich oben ankam, stellte ich fest, dass ich nur einen GoPro-Akku mitgenommen hatte, und der war auf 20 Prozent, was bedeutete, dass ich nur ein paar Minuten filmen konnte“, so der 21-Jährige aus Manchester. Schließlich schwang er sich in die Höhe.

Auch zeigte er der Kamera zwischendurch seine schmutzigen Finger.

Lockwood ging anfangs davon aus, dass es sich beim Belag des Krans um eine Form von Wüstensand handele. Doch als die Sonne aufging, musste er begreifen, dass das Gestänge des Krans mit etwas eingeschmiert war, dass der Kletterer selbst als „Schmalz“ oder „Maschinenfett“ bezeichnete („Grease“ aus dem Eng. kann beides bedeuten). Wie durch ein Wunder gelang es ihm, wohlbehalten auf dem Boden anzukommen. Der YouTuber betonte, die Kletteraktion nicht mehr wiederholen zu wollen.

Vollkommen außer Atem ist er im Video zu hören: „Wow, so etwas mache ich nicht wieder. Ich schwöre auf mein Leben, das mache ich nicht noch mal.“ Ein allgemein guter Rat, man sollte generell von illegalen Kletteraktionen absehen – gefährdet man durch solche Touren doch keineswegs „nur“ sein eigenes Leben, sondern auch jene, auf die man stürzen könnte.

Quelle: ladbible.com