Xavier Naidoo verleugnet Corona und will vor Gericht ziehen

Xavier Naidoo verleugnet Corona und will vor Gericht ziehen – Xavier Naidoo nimmt weiter Fahrt auf und suhlt sich immer weiter in Verschwörungstheorien. Von Woche zu Woche gibt es immer mehr Statements sowie Interviews mit dem deutschen Popsänger und Superstar – mit fragwürdigen Inhalten.

Jetzt hat Naidoo in einem neuen Video nachgelegt, in dem er nicht nur die Echtheit des Coronavirus leugnet und gegen die Politik schießt, sondern auch vor Gericht ziehen will.

Aufgenommen in seinem Auto, spricht er zu seinen Zuschauern und ist sichtlich sauer und empört. Xavier Naidoo reißt sich die Schutzmaske vom Mund, sagt: „Diese Dinger sind fürn Arsch“ – und beginnt seine Wutrede. Was folgt, verwundert nicht, ist er doch aktuell sichtlich auf dem Kriegspfad.

„Lieber Herr Spahn, lieber Herr Drosten, böse Frau Merkel – es tut mir leid. Wir können das nicht mitmachen! Nicht nur, dass Sie unsere Wirtschaft an die Wand fahren, Sie bringen unsere Alten um. Wenn ich Ihnen böse wollte, dann könnte ich sagen, wir wissen, Sie haben die Rentenkassen geplündert und wollen jetzt, dass so viel wie möglich Rentner … Ich will es gar nicht aussprechen!“

Wumms, das war eine Kelle gegen die Regierung und ihre Maßnahmen während der Corona-Krise. Weiter sagt Xavier Naidoo: „Bringt uns verdammt noch mal Beweise, dass dieses Ding echt ist.“ Und sch(l)ießt mit „Ihr bringt gerade Deutschland um!“ ab.

Sein rund vierminütiges, selbstgefilmtes Handyvideo beendet er mit „Ihr habt gar nichts geschafft, jetzt geht es nämlich erst richtig los. Wir wehren uns, ganz normal. Ich persönlich geh vor Gericht, mir reicht es!“

Okay, lassen wir das mal so auf uns wirken, seht euch das Video an und bildet eure Meinung dazu. Wir warten derweil auf den sicher bald kommenden, nächsten Ausbruch aus dem Hause Naidoo.

Quelle: t-online.de