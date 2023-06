X- und Y-Kennzeichen: Was bedeuten Nummernschilder der Bundeswehr – Die Nummernschilder der Bundeswehr heben sich in mehreren Aspekten von denen der gewöhnlichen Autofahrer ab. Sie sind nicht reflektierend und weisen eine andere Schriftart auf. Doch das Auffälligste ist der Buchstabe ganz links auf dem Kennzeichen, der nicht den jeweiligen Wohnort widerspiegelt. Stattdessen tragen alle Fahrzeuge der Bundeswehr im Straßenverkehr den Kennbuchstaben Y. Doch warum gerade das Y?

Es steckt eine einfache und zugleich kuriose Geschichte dahinter: Als die Bundeswehr im Jahr 1955 gegründet wurde, bestand der Wunsch nach einem einheitlichen Kennzeichen für alle Fahrzeuge. Allerdings waren sinnvolle Abkürzungen wie BW sowie alle Buchstaben des Alphabets, mit Ausnahme von X und Y, bereits vergeben. Infolgedessen entschied sich der damalige Brigadegeneral Kurt Vogel laut dem ADAC kurzerhand für das Y.

Das Rätsel des X: Welche Bedeutung hat es auf den Kennzeichen?

Das Y steht also für die Bundeswehr, doch wofür steht das mysteriöse X auf einigen Kennzeichen? Die Bundeswehr-Kennzeichen bestehen nach dem Y aus einem Bindestrich und normalerweise sechs Ziffern, die unabhängig von Truppenteil oder Fahrzeugart vergeben werden. Fahrzeuge der Bundeswehr, die in den USA erworben wurden, tragen nach dem Y lediglich drei Ziffern. Doch es gibt Ausnahmen. Inspekteure des Heeres, der Marine und der Luftwaffe haben sogar nur eine einzige Nummer auf ihren Fahrzeugen. Ein Beispiel hierfür ist der Generalinspekteur der Bundeswehr, der mit dem Kennzeichen "Y - 1" unterwegs ist.

Das X: Eine exklusive Zuteilung an die NATO-Fahrzeuge

Doch was ist mit dem X? Es stellt sich heraus, dass dieser Buchstabe der einzige war, der noch nicht vergeben wurde. Aus diesem Grund wurde das X den Fahrzeugen der NATO zugewiesen. Die Dienstfahrzeuge der internationalen Hauptquartiere in Deutschland sind daher an diesem Buchstaben zu erkennen. Im Vergleich zu den Bundeswehrfahrzeugen sind die Fahrzeuge mit dem X-Kennzeichen jedoch deutlich seltener anzutreffen. Es gibt lediglich rund 100 Fahrzeuge in Deutschland, die das "X" auf ihrem Nummernschild tragen.

Quelle: chip.de