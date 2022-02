Wunder der Tiefsee: Video zeigt 10 Minuten bizarrer Kreaturen – Der Weltraum sei die letzte Grenze, sagt man, der letzte unerforschte weiße Fleck auf der Landkarte menschlichen Wissens. „Man“ irrt: Insbesondere die Tiefsee hält auch auf Erden noch so manches Geheimnis bereit. Wer weiß schon, was sich dort unten in lichtloser Tiefe noch alles verbergen mag? Welche bizarren Entdeckungen, welche faszinierenden Kreaturen? Eine Auswahl kennt die Menschheit – und etliche der Tiere tauchen in diesem Video auf.

Rund zehn Minuten faszinierende Einblicke in eine Welt, die uns Menschen aufgrund von Lichtarmut, Eiseskälte und alles zermalmendem Druck nur offensteht, wenn sich tapfere Pioniere hinunterwagen. Pottwale auf der Jagd nach Riesenkraken, Tiefseetauchboote und Tauchroboter – nahezu niemand sonst kann sonst in die stockdunklen Gestade dort unten vorstoßen.

Umso beeindruckender, wenn man die Tiere dieser eigenen Welt so aus der Nähe präsentiert bekommt.

Mehr als drei Dutzend faszinierenden Geschöpfe sind es, die uns der YouTube-Kanal des MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) präsentiert. Manche von ihnen leben „bereits“ in 300 Metern Tiefe, für andere muss man mehr als vier Kilometer in die dunkelsten Domänen hinabtauchen, um überhaupt einen Blick auf sie erhaschen hoffen zu dürfen. Es sind viele Kreaturen dabei, von denen zumindest der geneigte Verfasser trotz Interesses an diesem Thema noch nie gehört hat.

Wenn ihr sehen möchtet, wie ein „Bomberwurm“ aussieht, gleich mehrere Arten von Anglerfischen zu Gesicht bekommen wollt, einem Humboldt-Kraken dabei zuschauen wollt, wie einen anderen Tintenfisch verspeist (bzw. überhaupt eine Menge Wassergetier sehen wollt, das andere Tiere verzehrt), seid ihr bei diesem Video richtig. So viele seelenlos-schwarze Augen und nadelspitze, halbdurchsichtige Zähne wie in diesem Video bekommt ihr wohl nie wieder zu Gesicht.