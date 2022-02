Wonder of the Seas

Wonder of the Seas: Offiziell größtes Kreuzfahrtschiff der Welt – In der Welt der Schifffahrt gab es schon immer imponierende Ozeanriesen. Diese gewaltigen Pötte auf dem Meer gleichen oft schwimmenden Städten auf denen tausende Passagiere Platz haben. In regelmäßigen Abständen werden hierbei ein ums andere Mal Größenrekorde gebrochen.

Was explizit die Kreuzfahrtschiffe betrifft, gibt es nun einen neuen offiziellen Rekordhalter. Nämlich die „Wonder of the Seas“. Das Kreuzfahrtschiff gilt mit der kürzliche Übergabe von der französischen Werft Chantiers de l’Atlantique an die Royal Caribbean International als größtes Kreuzfahrtschiff der Welt.

Platz für 5700 Passagiere und 2300 Crew-Mitglieder

Die „Wonder of the Seas“ ist das fünfte Schiff der sogenannten „Oasis“-Klasse und kommt auf eine beeindruckende Länge von 362 Metern. Der gigantische neue Luxusliner erstreckt sich hierbei über 18 Decks und kann 5700 Passagiere sowie 2300 Crew-Mitglieder aufnehmen. Unter anderem beherbergt die „Wonder of the Seas“ mehr als 20 Restaurants, Wellness- und Spabereiche, einen Infinity Pool sowie eine ganze Spaßbad-Welt.

Das Kreuzfahrtschiff wurde zudem noch mal mit ein paar nachträglichen Extras erweitert. So gibt es nun auch einen exklusiven Bereich für Suiten-Passagiere mit eigenem Sonnendeck, verglastem Aqua-Theater sowie einem Wonder Playscape“-Kinderbereich. Am 4. März 2022 bricht die „Wonder of the Seas“ dann zu ihrer ersten regulären Kreuzfahrt auf.

Diese startet im amerikanischen Fort Lauderdale, Florida. Die Fahrt soll von dort aus zwei Monate gehen und entlang der Karibik-Routen führen. Im Anschluss daran kehrt der Ozeangigant zurück nach Europa, wo es ab Mai dann Richtung westliches Mittelmeer ab Civitavecchia und Barcelona ablegen wird.

Quelle: cruisetricks.de