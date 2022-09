Wohnungslose in Deutschland: Obdachlosenquote in einer Stadt besonders hoch – Auch wenn der Wohlstand in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern verhältnismäßig hoch ist, so gibt es auch hierzulande eine hohe Anzahl Menschen die kein Dach über dem Kopf haben.

Am vergangenen Sonntag war der „Tag der Wohnungslosen“, an dem die Diakonie Hamburg einmal jene Städte Deutschlands erfasst hat, welche die höchste Obdachlosigkeit aufweisen. Nach aktuellem Stand haben hierzulande 300.000 Menschen keinen festen Wohnsitz.

Stand Dezember 2021 betrug laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) die Anzahl der Wohnungslosen in Deutschland bis 2020 insgesamt 256.000 Menschen – Flüchtlinge nicht inbegriffen.

Hansestadt Hamburg trauriger Spitzenreiter

Angaben der Diakonie Hamburg zufolge nimmt die Hansestadt Hamburg derzeit den ersten Platz mit den meisten Obdachlosen in Deutschland ein. Hamburg folgen Stuttgart und Frankfurt, die den zweiten Rang belegen, gefolgt von Berlin, Köln und München. Landespastor Dirk Ahrens:

„Fast 19.000 Menschen sind in Hamburg wohnungslos. Das ist ein trauriger Rekord.“ Zurzeit haben im Bundesdurchschnitt 213 von 100.000 Einwohnern kein Dach über dem Kopf. Deshalb fordert der Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Hamburg „einen Aktionsplan und einen Neubeginn zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit“. So soll der Anteil des sozialen Wohnungsbaus auf mindestens 50 Prozent angehoben werden.

