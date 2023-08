Wo ist Rauchen am teuersten? Zigarettenpreise im Europa-Vergleich – Zigaretten werden immer teurer, doch wer sich über die Tabakpreise in Deutschland ärgert, dürfte in so manch anderem europäischen Land einen wahren Schock erleben. Tatsächlich kommen Raucher hierzulande noch relativ gut weg, während ihre Leidensgenossen andernorts für eine Schachtel Kippen fast schon ein kleines Vermögen hinlegen müssen.

Als Vergleichswert für den westeuropäischen Raum hat das Statistikportal „Numebo“ die Kosten für jeweils eine Schachtel Marlboro mit 20 Zigaretten zugrunde gelegt. Wie sich dabei zeigte, müssen Raucher in Nord- und Mitteleuropa am tiefsten in die Tasche greifen, während es in Richtung Ost- und Südeuropa deutlich günstiger wird.

Am teuersten ist die Schachtel Kippen mit stolzen 15 Euro in Irland.

Großbritannien verlangt mit 14,48 Euro ähnlich viel, während man in Norwegen 12,78 Euro hinblättert. In Island sind es dann immerhin noch 11,95 Euro, in Frankreich bewegt man sich mit 10,50 Euro immer noch im zweistelligen Bereich.

Am günstigsten ist die Schachtel Marlboro im Osten. In der Ukraine zahlt man aktuell nur 1,98 Euro, in Belarus sogar nur 1,81 Euro, in Nordmazedonien immerhin noch billige 2,44 Euro.

Im Süden und Südosten sind die Preise moderat.

Während Zigaretten auf dem Balkan im Durchschnitt für drei bis maximal fünf Euro zu haben sind, werden in Spanien und Portugal je 5,10 Euro fällig. In Italien sind es sechs Euro, was immer noch zwei Euro billiger ist als die hierzulande verlangten acht Euro.

Sidefact: Global gesehen gibt es die billigsten Zigaretten in Vietnam, wo man für eine 20er-Schachtel Marlboro gerade einmal 1,17 Euro zahlen muss.

Quelle: t-online.de