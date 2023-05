Wissenschaftlich belegt: Welche Mittel Mücken wirklich fernhalten – Mücken sind eine Plage, gegen die kein Gras gewachsen zu sein scheint. Kaum wird es im Frühling wärmer, ist das Buffet für die nervigen Blutsauger eröffnet – auf dem Speiseplan steht dabei Jahr für Jahr auch frischer Mensch, dem es trotz seiner angeblich so ausgeprägten Intelligenz einfach nicht gelingen will, sich vor den Biestern zu schützen. Bis jetzt …

Denn Forscher des Virginia Polytechnic Institute wollen im Rahmen einer Studie herausgefunden haben, mit welchem Duft man Mücken von sich fernhalten kann.

Es ist kein Geheimnis, dass Mücken einige Menschen zu bevorzugen scheinen, während andere neben ihnen fast unbehelligt blieben. Dies könnte daran liegen, dass die Insekten bestimmte Duftstoffe in Seifen als so verlockend empfinden, dass nicht einmal mehr gängige Abwehrsprays helfen.

Zwar waschen wir im Zuge unserer Hygieneroutinen den Großteil der verwendeten Seifen wieder von unseren Körpern ab, die Duftstoffe bleiben jedoch, was in den meisten Fällen durchaus auch so gewollt ist.

Chloé Lahondère vom Virginia Polytechnic Institute erklärt dazu: „Seife verändert unseren Körpergeruch drastisch. Sie fügt nicht nur Chemikalien hinzu, sondern bewirkt auch Veränderungen in der Emission der Substanzen, die wir von Natur aus ausdünsten.“

In diesem Zusammenhang stellten die Forscher aber nicht nur fest, dass bestimmte Duftstoffe anziehend auf Mücken wirken, es kann auch der gegenteilige Effekt auftreten.

„Derselbe Mensch wird für die Stechmücken abstoßend oder zumindest weniger anziehend, wenn er sich mit einer anderen Seife wäscht“, betont Clément Vinauger, einer der Studienautoren, und ergänzt: „Was für die Mücken zählt, ist nicht die am stärksten vertretene Chemikalie, sondern die spezifische Kombination der verschiedenen Duftkomponenten in der Seife, aber auch in unserem individuellen Körpergeruch.“

Konkret konnten die Studienautoren vier Stoffe ausmachen, die besonders anziehend auf Mücken wirken.

Dazu gehören das nach Maiglöckchen riechende Aldehyd Lilial, der Ananas-Duftstoff Allyl-Heptanoat, das nach Holz duftende und oft in Parfums verwendete 4-tert-Butylcyclohexyl-Acetat sowie das nach Veilchen und Schwertlilie riechende Alpha-Isomethyl-Ionone.

Auf der anderen Seite kann man die Blutsauger mit dem nach Kokos riechenden Duftstoff Nonalacton oder dem nach Mandeln duftenden Benzaldehyd von sich fernhalten.

Clément Vinauger: „Wenn ich meine Anziehung für Mücken verringern wollte, würde ich daher eine Seife wählen, die nach Kokos duftet.“

Quellen: bild.de , cell.com